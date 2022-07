Dans le cadre des activités culturelles et artistiques de l'Etablissement arts et culture de la wilaya d'Alger, le complexe culturel Laâdi Flici (02 bd Frantz Fanon - Alger) accueillera le mercredi 06 juillet 2022 à partir de 20h00, un cocktail musical de variétés, animé par des artistes fameux de la chanson algérienne, à savoir Manel Hadli, Mouh Milano, mais aussi DJ Starlight. L'entrée est fixée à 1000 DA. Pour rappel, Mouh Milano est un jeune chanteur algérien. À travers ses chansons, le jeune artiste aborde les problèmes sociaux du plus profond de la rue algérienne, ce qui a contribué à sa grande popularité, notamment auprès des jeunes générations. Le jeune artiste algérien, connu artistiquement sous le nom de «Mouh Milano», a battu tous les records avec ses nouvelles chansons, qui ont eu beaucoup de succès sur la plateforme de streaming YouTube. La chanson «Machafouhach», qui a remporté un très grand succès auprès du jeune public algérien, a atteint 181 millions de vues sur YouTube en seulement 04 mois. Pour sa part, Manal Hadly est une jeune Algérienne ambitieuse, originaire de Cherchell, une ville située dans la wilaya de Tipaza en Algérie. Cette commune se situe à environ 100 km à l'ouest d'Alger. Manal a terminé ses études de troisième cycle, sanctionnées par une maîtrise en traduction trilingue: arabe-anglais-français.