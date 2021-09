Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a souligné, lundi dernier, à Alger, l'engagement du gouvernement à mettre en place des mécanismes qui permettront d'asseoir les conditions appropriées et efficientes pour la relance d'une «véritable» industrie cinématographique, dans le cadre du renforcement du secteur cinématographique étant «une source de diversification de l'économie nationale». Présentant le Plan d'action du gouvernement à l'APN, m..Benabderrahmane a affirmé que dans le cadre du renforcement du secteur cinématographique pour en faire un des leviers de l'économie nationale, le gouvernement oeuvre à «la mise en place de mécanismes qui permettront d'asseoir les conditions appropriées et efficientes pour le lancement d'une véritable industrie cinématographique, basée sur l'incitation à l'investissement et la libéralisation des initiatives aux fins de faire de l'Algérie un pôle de production et de tournage cinématographiques régional et international». Le gouvernement oeuvre à promouvoir le théâtre pour qu'il devienne un espace de promotion des véritables talents», soulignant que «le théâtre doit avoir un rôle efficace dans l'Algérie nouvelle pour ancrer la culture de citoyenneté et l'amour de la patrie». S'agissant du patrimoine culturel, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel aux fins de sa transmission aux générations futures et à la dynamisation de ses rôles économique, social et éducatif, faisant part de l'accompagnement de la création artistique et l'entrepreneuriat culturel à travers la valorisation du métier de l'art et les acteurs artistiques ainsi que la promotion de l'éducation artistique dans les matières scolaires et universitaires.