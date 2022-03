Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé une série de mesures pour la préservation du patrimoine culturel immatériel dont la mise en place d'un groupe de travail chargé du suivi du dossier, a indiqué le ministère, lundi, dans un communiqué.

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a donné instruction lors de l'installation des membres de ce groupe,pour la création d'une «commission nationale consultative plurisectorielle» qui aura pour mission la «préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel». Elle sera composée de chercheurs et spécialistes en la matière, en plus de représentants d'établissements sous tutelle et de ministères concernés. Appelant à accélérer la préparation d'un «dossier complet sur l'habit traditionnel», Soraya Mouloudji s'est enquise sur l'état d'avancement des dossiers d'inscription au patrimoine mondial, notamment celui de la «gravure sur métaux», un dossier commun présenté au nom de plusieurs pays arabes, dont l'Algérie, et qui devra être présenté fin mars à l'Unesco. La ministre a également passé en revue le dossier de classement de la musique raï -en cours d'évaluation au niveau de l'agence onusienne spécialisée qui devra trancher en décembre prochain-, en plus de ceux relatifs à la «distillation de l'eau de rose» et des «meddahate», dossiers présentés au niveau de l'Unesco, ajoute la même source.

Le ministère de la Culture a instruit également la «création de plateforme numérique et une base de données du patrimoine culturel immatériel» en appelant à engager une réflexion pour la création d'un «musée national pour la valorisation du patrimoine immatériel», conclut le communiqué.