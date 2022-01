Le jeune Samir Mihoubi de la wilaya de Bordj Bou Arréridj a décroché le premier prix du concours du meilleur participant organisé dans le cadre du 6e Salon national du jeune collectionneur, clôturé samedi à la Maison de la culture Mouloud Kacim Nait Belkacem de Tissemsilt. La deuxième place a été remportée par Madani Radem de la wilaya de Tissemsilt, dont le stand a comporté des objets d'art anciens, alors que la troisième place est revenue à Saâdat Bilel de la wilaya de Sétif, qui a participé avec une collection de roches volcaniques. Par ailleurs, le Prix du jury a été décerné à Seghiri Dounia de la wilaya de Constantine pour sa participation avec un stand d'anciennes cartes postales. Le président du jury, Ali Rebba, a souligné que le choix des lauréats s'est effectué sur la base de critères prenant en compte la valeur des objets exposés par les collectionneurs et la manière de les présenter. La troisième et ultime journée de cette manifestation de jeunes a été marquée par une cérémonie en l'honneur des instances qui ont contribué à la réussite de cette édition, dont la Maison de la culture de Tissemsilt et l'Office des établissements de jeunes (Odej). Le 6e Salon national du jeune collectionneur, organisé à l'initiative de la direction de la jeunesse et des sports en coordination avec l'Odej, la Maison de la culture Mouloud Kacim Naït Belkacem de Tissemsilt et la Radio régionale Tissemsilt, a vu la participation de 42 jeunes adhérents des établissements juvéniles, éducatifs et de formation, et d'associations issus de 17 wilayas.