Le festival régional de la culture et des arts populaires sahraouis qui s'est poursuivi jusqu'à jeudi au camp d'Aousserd des réfugiés sahraouis constitue une vitrine sur la diversité et la richesse de la culture et le patrimoine du peuple sahraoui. Retenue dans le cadre des festivités commémoratives du 47ème anniversaire de la Proclamation de l'unité nationale, cette manifestation comprenait une série d'activités culturelles sur le legs sahraoui et ainsi que des haltes sur la résistance du peuple sahraoui pour arracher son indépendance. Ces richesses du legs et culture populaire sahraouis étaient exposées au travers le «Mahsar», groupe de tentes dressées servant de galeries aux activités artistiques, des mets de l'art culinaire traditionnel sahraoui et outils traditionnels.

Des tableaux et aquarelles mettant en relief des modèles d'effets vestimentaires de la femme sahraouie, dont la Daraâ, Melhefa, la tente et le dromadaire, ont permis aux visiteurs de s'initier aux us et traditions du peuple sahraoui. Intervenant en ouverture du festival, le pésident sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a rendu un vibrant hommage à la femme sahraouie pour les efforts fournis pour la préservation de l'identité nationale et du patrimoine sahraoui, ainsi que pour son rôle dans la protection des us et coutumes du peuple sahraoui devant «les tentatives d'altération». Les festivités marquant le 47ème anniversaire de la proclamation de l'unité nationale (12-16 octobre) ont eu lieu au camp d'Aousserd des réfugiés sahraouis sous le thème «Mettons fin à la colonisation au Sahara occidental» en présence des délégations étrangères de solidarité avec le peuple sahraoui.