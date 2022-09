El Akhira (The last queen) premier long métrage de fiction de Damien Ounouri, co-écrit par Adila Bendimerad qui joue aussi le rôle de la reine Zaphira, a remporté samedi 10 septembre 2022 au festival de Venise, la mention spéciale du jury dans la section Giornate degli Autori, à savoir«des auteurs Femmes de moins de 40 ans Valentina Pedicini». Une section parallèle qui fait partie de la 79 eme édition de la Mostra de Venise. L'histoire qui se déroule au XVIe siècle nous entraîne à Alger, à l'époque du corsaire Barberousse. Celui-ci libère la ville du joug des Espagnols et prend le pouvoir. Une femme -l'épouse de Salim Toumi alias Mohamed Tahar Zaoui-,va alors lui tenir tête. Il s'agit de la reine Zaphira campée majestueusement par Adila Bendimrad. À l'affiche aussi de ce film, de nombreux comédiens dont Imen Noel, qui campe le rôle de la seconde épouse de Salim Toumi, Ahmed Zitouni, Tarek Bouarara etc...Ce film, pour rappel, a nécessité sept ans de travail acharné et huit semaines de tournages intenses dans des conditions pas évidentes liées à la pandémie du Coronavirus. Mêlant tragédie, amour avec, en sus, de grandes scènes héroïques et de guerre qui ont nécessité 300 spartiates algériens, ce long métrage est le premier du genre en Algérie, qui donne à voir une fiction historique, loin des films de la guerre de Libération nationale. Ce film a aussi nécessité le tournage dans de hauts lieux historiques relevant du patrimoine algérien à l'image de la citadelle d'Alger, le Bastion 23 ou encore la citadelle d'El Mechouar à Tlemcen. Le film est, note t-on, produit par Taj Intaj du côté algérien, avec le soutien du ministère de la Culture et du Fdatic.Il a aussi bénéficié de nombreux financements de différents pays comme la France, le Qatar, le Liban, l'Arabie saoudite, la Chine et Taiwan. Créée en 2004 par l'Association italienne des auteurs cinématographiques et des auteurs et producteurs indépendants, les journées (Giornate degli Autori) communément appelées «Venice Days», forment une section parallèle à la Mostra et attribue le «Venice Days Award». Réalisateur du documentaire «Fidaï» en 2014 et du court métrage «Kindil El Bahr» en 2016, Damien Ounouri avait reçu de nombreux prix internationaux pour ses oeuvres. Campant le rôle de Zaphira, Adila Bendimerad est comédienne dans le théâtre et le cinéma, metteure en scène, scénariste et productrice. Elle s'est également illustrée dans des projets de théâtre de rue, et dans le cinéma dans des oeuvres comme «Normal!» et «Les terrasses» de Merzak Allouache entre autres...Il est bon à savoir que le film «El Akhira» est prévu de sortir en Algérie au mois de novembre. Depuis sa projection à Venise, les critiques ne tarissent pas d'éloges sur ce film, gageons que cette récompense n'est que la première d' une longue série.

Voici le palmarès dans la section officielle:

Lion d'or: All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras

Lion d'argent - Grand Prix du Jury: Saint Omer, d'Alice Diop

Lion d'argent du meilleur réalisateur: Luca Guadagnino pour Bones and All

Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine: Cate Blanchett pour Tar

Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine: Colin Farrell pour Les Banshees d'Inisherin

Prix du meilleur scénario: Martin McDonagh pour Les Banshees d'Inisherin

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir: Taylor Russell pour Bones and All

Lion d'or du futur du meilleur premier film: Saint Omer, d'Alice Diop

Prix spécial du jury: No Bears, de Jafar Panahi