Le président du Haut Conseil de la langue arabe (Hcla),le professeur Salah Belaïd, a été désigné membre à l'Académie de langue arabe à Sharjah (Emirats arabes unis) dans sa nouvelle composante annoncée par l'Académie. Lors de la réunion du Conseil des secrétaires de l'Académie, qui s'est déroulée au siège de cette dernière sise à la cité universitaire de Sharjah sous la présidence du gouverneur de Sharjah et président de l'Académie de langue arabe à Sharjah, Cheikh Sultan Ben Mohammad Al-Qasimi, il a été procédé à la signature de la décision portant attribution de la qualité de membre à plusieurs présidents d'académies de langue arabe (14 membres) à la conférence de l'Académie de langue arabe à Sharjah. À cette occasion, les efforts consentis par les académies de langue arabe dans les pays arabes durant la période précédente dans différents domaines ont été salués, notamment le projet de réalisation d'un dictionnaire de langue arabe, auquel à participé le Hcla de manière qualitative.

«La qualité de membre de l'Académie de langue arabe permettra une meilleure ouverture du Hcla sur les pays arabes et une amélioration du niveau des partenariats bilatéraux. Elle renforce également le niveau de représentation de l'Algérie», a déclaré M. Belaïd, affirmant que le Hcla «offrira d'autres projets de développement, d'applications et de traductions intelligentes». Concernant le partenariat avec l'Académie de Sharjah, le même responsable a fait savoir que le HCLA poursuivra «la réalisation conjointe d'un dictionnaire de langue arabe, outre l'appui aux projets réalisés par le HCLA au profit de la langue arabe et le soutien à la position commune des académies de la langue arabe lors des sessions annuelles».