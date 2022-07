L'association culturelle «Athar El-Abirine» d'Oran vient de lancer la 3ème édition du concours littéraire national «Médaille de l'été littéraire» dédié à la défunte poétesse Oum Sihem, en reconnaissance de ses contributions littéraires, a-t-on appris auprès de cette organisation. La troisième édition du concours, organisée par le club littéraire de l'association et ouverte aux nouvellistes de différentes tranches d'âge, se tiendra sous le slogan «écrire est un engagement et une responsabilité», a indiqué à l'APS le président de l'association, Rouane Chérif. Les participants au concours visant à déceler de jeunes talents, à les encadrer et à les encourager à poursuivre leur créativité, concourront pour le Prix de l'écrivaine et poétesse Amaria Bilal, connue sous le pseudonyme d'Oum Sihem, décédée en janvier 2021, a ajouté la même source. Les résultats du concours, supervisé par un jury de spécialistes, seront annoncés le 20 août prochain, coïncidant avec la célébration de la Journée nationale du moudjahid. Le dernier délai de remise des textes littéraires a été fixé au 31 juillet, selon la même source. Pour rappel, la regrettée Oum Sihem est l'auteure de nombreux recueils de poésie comme «L'alphabet de novembre», «Chahida ala asr», «Palestine» et bien d'autres travaux dans lesquels elle glorifiait l'héroïsme des moudjahidine et des martyrs de la glorieuse résistance palestinienne. La défunte avait également eu une expérience dans l'écriture de nouvelles, sachant qu'elle est l'auteure, entre autres, de «Erassif El-Beirouti» et «moudhakirate Oum Ali». Elle avait collaboré dans plusieurs journaux nationaux, notamment dans la rubrique culturelle où ses écrits ont porté sur plusieurs études littéraires critiques. Oum Sihem était membre de l'Union des écrivains algériens et l'Union des écrivains arabes. Elle avait reçu plusieurs distinctions dans de nombreuses rencontres littéraires aux niveaux local, national et arabe.