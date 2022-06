C'est aujourd'hui que sera commémoré, un peu partout, le 24ème anniversaire de l'assassinat du chanteur, poète et militant de la cause amazighe et de la démocratie, Matoub Lounès, assassiné à l'âge de 42 ans à Tala Bounane sur la route qui mène à son village natal Taourirt Moussa. C'est dans ce dernier qu'aura lieu aujourd'hui, le traditionnel recueillement qu'organise chaque année la Fondation Matoub-Lounès.

Cette dernière a annoncé la tenue d'un programme commémoratif du 24ème anniversaire de l'assassinat du rebelle.

Un programme qui se concrétisera, en collaboration avec d'autres associations et comités de villages. Il comprend un tournoi de football organisé par la fondation, l'association culturelle Mouloud-Feraoun et l'association Ecole sportive Tasuta. Il s'est déroulé à la salle des sports polyvalente Loucif-Hamani, sise à proximité du stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou-ville. Etaient présents les amis de Matoub, des élus locaux, des membres de la famille Matoub, etc. Pour aujourd'hui, la Fondation Matoub Lounès a programmé, en plus d'un recueillement sur la tombe de Matoub, au village Tala Bounane (Ath Douala), une cérémonie de recueillement devant la stèle érigée sur le lieu de l'assassinat, au lieudit Tala Bounane. Il y aura en outre, une exposition de photos, d'articles de presse et de livres retraçant la carrière artistique et le parcours militant de Matoub au siège de la fondation portant son nom qui n'est autre que sa maison réaménagée à cet effet.

Le public, qui se déplacera à Taourirt Moussa, aura droit à une conférence-débat animée par Yacine Zidane et Lynda Ouatah, deux professeurs d'université qui préparent des thèses de doctorat sur l'oeuvre poétique de Matoub.

La dernière escale de l'hommage prévu par la Fondation Matoub sera la remise du Prix de la résistance Matoub-Lounès ainsi que celle du Prix féminin. Il y a lieu de préciser que le 24ème anniversaire de cet événement sera commémoré ailleurs, comme à Ouaguenoun où depuis jeudi dernier, un salon du livre, organisé par l'association culturelle Tamusni est dédié au rebelle. Dans le même sillage et à la même occasion, l'association culturelle Aksas en collaboration avec Nadia Matoub et l'association Matoub-Lounès Mémoire et transmission, organisent un gala musical au village Tighilt Bouksas avec la participation des chanteurs Oulahlou, Boudjemaâ Agraw, Karim Khelfaoui, Rabah Ouferhat,... Aussi, il est prévu au même village, une journée spéciale sous le thème: «Mazal sut-iw ad-yebaâzak» pour rendre hommage au poète assassiné. Toujours à cette occasion, l'association Soummam Éco-Culture organise un gala artistique, aujourd'hui, à partir de 20h30, à la salle des fêtes Youcef-Abdjaoui.

La rencontre sera animée par Tarik Aït Khelifa, Hamza Baouche, Salim Ichallal, Smaïl Urufal et Oulahlou.