Ainsi, le prix Rachid Alliche du meilleur roman dans sa huitième édition, a été attribué à l'écrivaine Massika Touati pour son roman intitulé «Zira», paru aux éditions «Imal». Massika Touati est une auteure amazighophone originaire du village Imzalen dans la wilaya de Béjaïa. «Elle a contribué à la promotion de la langue à travers des articles dans des revues culturelles, notamment le magazine électronique Tizi Events», soulignent les organisateurs de ce concours de la Fondation Tiregwa. C'est en septembre 2021 que Massika Touati a publié son premier roman intitulé «Zira».

Par ailleurs, le prix Belaïd Ath Ali de la meilleure nouvelle écrite en tamazight, organisée avec la collaboration de l'Association Tiwizi a connu un franc succès, tout comme les éditions précédentes.

De nombreuses récompenses

Les membres du jury ont désigné Samira Hocini pour sa nouvelle «Anebdu n wurghu», Dalila Keddache, avec sa nouvelle «Tineggas» et Larbi Yahioun, avec sa nouvelle «Wissen ma ad yali wass?».

En outre, le prix Taos Amrouche de la meilleure oeuvre de littérature jeunesse écrite en tamazight organisé en collaboration avec l'Association culturelle amazighe d'Amérique (Acaa), a été attribué à Hamid Melaz, avec son livre «Tameghra n wuccen», Larbi Yahioun, avec son livre «Briruc d yibiw yessewhamen», Fatima Gherab, avec son livre «Izem d yilef». Le prix Taos Amrouche de la bande dessinée est revenu à Kamel Bentaha, avec son livre «Aezzi akked aezzul».

Par ailleurs, le prix Fouroulou (Mouloud Feraoun) du meilleur roman biographique a été décerné à Fadila Oulebsir avec son roman «Tawes Ibelaïden» paru aux éditions «Ccix Muhend Ulhusin». L'écrivaine Fadila Oulebsir, qui a été également finaliste du prix Assia-Djebar, est enseignante chercheuse à l'université «Abderrahmane Mira» de Béjaïa, faculté des lettres et des langues au département langue et culture amazighes. Elle vient de publier, aux éditions «Cheikh-Mohand-Oulhocine», un roman sur la vie de la martyre Taous Zemmour (1910-1959). Intitulé «Tawes Ibelaïden», ce livre, écrit en langue amazigh, est un roman historique qui évoque une martyre de la guerre de Libération nationale, tombée au champ d'honneur en 1959 dans la localité d'Ath Mlikeche, à Tazmalt (Béjaïa). Le prix Mohia -Tiregwa dans le genre littérature traduction-adaptation, a été attribué à l'écrivain Ahmed Nekkar pour l'ensemble de ses oeuvres littéraires et plus particulièrement ses traductions d'oeuvres classiques vers la langue amazighe.

Les organisateurs rappellent qu'Ahmed Nekkar qui a traduit le livre «Rebelle» de Matoub Lounès sous le titre «Asfel d ughurru» est l'un des plus anciens et des plus prolifiques écrivains d'expression kabyle. Il est l'auteur de plusieurs livres dont des contes, des traductions du français vers tamazight et des romans comme «Yugar ucerrig tafawet» qui a reçu en 2001 le prix Mouloud-Mammeri du meilleur roman en langue amazighe.

Ahmed Nekkar un auteur prolifique

Parmi les livres qu'il a déjà traduits en kabyle dont «L'alchimiste» de Paulo Coelho, déjà traduit dans pas moins de 80 langues, «Alice au pays des merveilles» de Lewis Caroll et «La chèvre de monsieur Seguin» d'Alphonse Daudet, etc. Ahmed Nekkar est né le 13 Mars 1955 au village Afir dans la région de Dellys à Boumerdès. Après ses années de lycée, en 1975 et suite à un concours, il a intégré l'École des instituteurs Didouche-Mourad à Tizi-Ouzou pour devenir enseignant de l'Education nationale. Il a exercé comme enseignant de musique et de solfège au niveau moyen de 1990 à 2013, l'année où il a pris sa retraite pour se consacrer exclusivement à l'écriture. Il a ouvert une maison d'édition Tamaght à Tamda, près de Tizi Ouzou où il vit. Ahmed Nekkar, poète, écrivain et romancier de la littérature kabyle moderne, est considéré comme l'un des piliers de la culture amazighe pour tout ce qu'il a produit depuis 1990 pour la littérature en langue kabyle, ajoutent les membres de l'association Tiregwa. Il est précisé aussi qu'Ahmed Nekkar a publié plus de 12 oeuvres littéraires toutes catégories confondues comme les nouvelles, romans, contes, poésie, pièces théâtrales, traductions, manuels d'enseignement,... Il s'est davantage penché sur la traduction et l'adaptation des classiques de la littérature jeunesse mondiale.