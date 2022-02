La belle médiathèque de l'Institut français d'Alger accueille depuis le 27 janvier et jusqu'au 28 février l'artiste Maria Eltsova et son époux Kamel Bellatreche spécialisés en Fine Arts et ce, pour une expo baptisée «Voyageons ensemble». En effet, depuis plus d'une année, la médiathèque de l'Institut français d'Alger a mis en place une parenthèse d'art plastique, une bulle d'expression libre au profit d'artistes professionnels ou amateurs souhaitant partager leurs créations avec les adhérents de la médiathèque.. «Voyageons ensemble», est une exposition duo qui nous permet de voyager à travers la beauté des couleurs ainsi que la sublimité des paysages. Par les oeuvres de l'artiste peintre Maria Eltsova, nous souhaitons vous faire arpenter les magnifiques ruelles parfumées de la casbah d'Alger, en passant par la merveilleuse Kabylie où la mer et la campagne se croisent. Puis descendant vers les chaleureux paysages de la belle Ghardaïa, ville à la beauté et à l'architecture époustouflantes.

Enfin nous arrivons au grand Sahara qui recèle tous les secrets du désert: fêtes, convivialité et couleurs au programme. Continuons notre voyage avec les oeuvres de l'artiste Kamel Bellatreche, à travers lesquelles, il nous fait rêver avec la subtilité colorée de ses tableaux, tout en nous transportant vers une dimension magique où l'abstrait se conjugue à la réalité. Avec amour, voyageons ensemble. Ne pas hésiter à visiter donc la médiathèque de l'IFA si vous êtes de passage à Alger!