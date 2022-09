L'historienne et universitaire algérienne Malika Rahal a reçu, avant-hier, en France, le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire pour son dernier ouvrage «Algérie 1962, une histoire populaire» publié cette année, annonce son éditeur. Cet ouvrage de 419 pages, paru dernièrement aux éditions Barzakh, délimite une tranche d'histoire allant de janvier à décembre 1962, et s'intéresse aux dossiers, tous plus urgents les uns que les autres, qui attendaient cette «Algérie de tous les futurs» au sortir de 132 ans de colonisation. L'historienne expose, dans cet ouvrage, «l'Algérie de toutes les urgences» qui devait, en plus de la santé et de l'éducation, se nourrir, se loger, déminer les sols, faire fonctionner les usines, former des instituteurs, des médecins, des ingénieurs pour assurer ce changement vers un Etat national. Ce Prix qui sera remis à Malika Rahal lors d'une cérémonie prévue le 8 octobre, récompense, depuis 1998, un ouvrage d'histoire en langue française, ayant contribué de façon remarquable au progrès de la recherche historique et à sa diffusion. Née en 1974, Malika Rahal est agrégée d'histoire, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie et chargée de recherche au Cnrs en France. Elle dirige, depuis janvier dernier, l'Institut d'histoire du temps présent à l'université Paris 8.Elle est également l'auteure de «Ali Boumendjel, une affaire française, une histoire algérienne» (2011) et de «L'Udma et les udmistes, contribution à l'histoire du nationalisme algérien» (2017).