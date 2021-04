La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendoudoua, a donné jeudi à Alger, le coup d'envoi d'une caravane de livres à destination de plusieurs wilayas à l'occasion de la Journée nationale du savoir «Yaoum El ilm». Le coup d'envoi a été donné à partir de la Bibliothèque nationale d'El Hamma en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants d'institutions et établissements culturels. À cette occasion le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a, dans un discours lu en son nom par la ministre de la Culture et des Arts, souligné que cette «date est l'une des plus importantes dans la mémoire nationale» saluant le rôle de Cheikh Abdelhamid et de l'Association des Oulema musulmans (...) dans la préservation de l'identité de la nation et de son patrimoine». Lors du lancement de cette caravane qui compte un total de plus de 12.000 livres qui seront acheminés vers les bibliothèques et espaces de lecture de douze wilayas, Malika Bendouda a affirmé que son département continuait à «soutenir tous les efforts et initiatives visant à encourager la lecture publique notamment dans les zones déshéritées». Des figures de lettres et des arts à l'image du poète et traducteur Mohamed Boutaghène, le romancier Ahmed Tibaoui et l'écrivaine et enseignante Djouher Amhis ont été honorés à cette occasion. La ministre de la Culture s'est rendue également à l'Office Riad El Feth où elle a inauguré un espace de lecture dédié au enfants. Plusieurs membres du gouvernement et représentants d'institutions publiques ont assisté à la cérémonie célébrant la journée du «Yaoum El ilm».