Un Colloque national sur la pensée de l'intellectuel algérien Malek Bennabi (1905-1973) et ses travaux sur la culture, devra réunir une dizaine d'universitaires algériens à la Bibliothèque nationale d'Algérie le 24 novembre, annoncent les organisateurs. Co-organisé par la Bibliothèque nationale et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), ce colloque devra s'articuler autour du thème «Malek Bennabi ou le questionnement de la culture».

Un riche programme de conférences sera animé par des universitaires comme le spécialiste de l'histoire contemporaine, Mouloud Aouimer, la professeure en philosophie et chercheure Yamina Chikou, l'enseignant en littérature comparée et recherches culturelles, Wahid Ben Bouaziz, ou encore le spécialiste en philosophie Laamouri Aâlich.

Selon les organisateurs, les interventions des universitaires devront aborder des thématiques de la pensée de Malek Bennanbi comme «la construction d'une nouvelle société», «la critique», ou encore la «dimension civilisationnelle de la conception de la culture».

Cette rencontre sera également l'occasion d'organiser une exposition de photographies et d'ouvrages et de projeter un film documentaire sur le vie et le parcours du célèbre penseur.