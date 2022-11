La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a supervisé, jeudi au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger, l'ouverture du colloque «Malek Bennabi et la question de la culture» organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) avec la participation de nombre de chercheurs et de professeurs universitaires. Intervenant devant plusieurs personnalités politiques et intellectuelles, la ministre a indiqué que «le penseur Malek Bennabi nous invite à nous remémorer les symboles tombés dans l'oubli pour qu'ils puissent guider nos pas», mettant en avant la centralité du livre et de la lecture dans la politique du ministère de la Culture. «Malek Bennabi est justement un homme de lecture par excellence. Il a proposé sa vision au monde et oeuvré au rapprochement de la culture et de la civilisation et des problèmes de la société à travers ses lectures», a-t-elle affirmé. La ministre a également évoqué le génie du penseur qui «questionne la réalité avec l'approche des grands penseurs et propose sa vision singulière sur les questions culturelles et civilisationnelles», faisant de lui, de Mustapha Lacheraf, de Abdelkader Djeghloul et de Ali El Kenz, «des références auxquelles nous devons la plus haute reconnaissance». Pour sa part, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a abordé les faits saillants de la vie du célèbre penseur Malek Bennabi qui s'est penché sur la problématique de «l'authenticité et de la modernité», soulignant que le penseur «s'est inspiré du Saint Coran pour se faire une perception et une approche». Il a estimé que cette «rencontre est une halte pour la réflexion et pour une lecture nouvelle de la pensée de Malek Bennabi». De son côté, le directeur général de l'Aarc, Abdelkader Bendamèche, a évoqué «l'organisation de la première édition de lecture -Malek Bennabi» qui va porter chaque année le nom d'un penseur algérien en vue de valoriser son patrimoine et ses oeuvres, ajoutant que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'effort du ministère de la Culture et des Arts visant la consécration de la lecture dans le milieu juvénile et à rendre hommage à un penseur algérien éminent».

Le jury de cette première édition a dévoilé les trois lauréats de cette 1e édition, en l'occurrence Laïb Haïdar (Premier Prix), Messaouda Ali Louaar (2e) et Soulaf Attabi (3e) en plus de trois autres prix d'encouragement. En marge de cette manifestation, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a procédé à l'inauguration d'une exposition dédiée aux oeuvres phares de Malek Bennabi outre des photos illustrant le parcours du penseur.

Les travaux de ce forum se poursuivent au Palais de la culture Moufdi Zakaria par des interventions présentées par des enseignants spécialistes issus des différents instituts et universités algériens.