Les éditions Koukou, dirigées par Arezki Ait-Larbi, viennent d'annoncer la parution d'un nouveau livre intitulé «La Kabylie en partage», de l'auteur Dominique Martre. Il s'agit d'un récit qui remonte aux années soixante-dix et qui se déroule dans la localité de M'Chedellah, dans la wilaya de Bouira. Le personnage principal du livre est une femme âgée de 22 ans. Cette dernière, qui n'est autre que l'auteure, y rejoint son poste d'enseignante au titre de la coopération. «Durant une année, elle noircit les pages de son journal (près de mille pages), y consigne tout ce qu'elle découvre, partage, observe: elle entre dans les maisons, des femmes l'accueillent à leur table, elle accède à l'intimité de leur vie quotidienne...», résume l'éditeur en précisant que peu à peu c'est la société locale dominée par des figures masculines qui se dévoile et prend forme. Commencent à se dessiner des «histoires de vie» marquées par l'ombre et le poids de la colonisation, par l'émigration, par les conflits générationnels, entre tradition et modernité... Revenue en France, elle cherche comment restituer et transmettre quelque chose de ce vécu, de cette expérience bouleversante et enrichissante, précise-t-on encore en ajoutant que les années passant, l'auteure retourne à plusieurs reprises en Algérie, retrouve certains de ses anciens élèves restés là, d'autres ayant émigré, trouve finalement la forme qu'elle va donner à son livre: plus que des «histoires de vie», les portraits d'hommes et de femmes, attachants et singuliers, articulant hier et aujourd'hui, histoire individuelle et vécu collectif, ici et là-bas et qui, contre les entraves de l'histoire, continuent à tracer des chemins de liberté. Il faut noter que Dominique Martre a suivi un cursus de lettres puis d'ethnologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle a été enseignante, journaliste, comédienne avant de devenir consultante en formation et communication. «Bien qu'elle ait une longue expérience d'écriture, Mon enfant en terre lointaine, une adoption ouverte, Ééditions Privat, 2009, articles et dossiers de presse, journaux de terrain, rédaction de travaux universitaires, avec cet ouvrage, elle inaugure une forme originale d'écriture», conclut l'éditeur.