Le livre de Lynda Chouiten, qui a fait l'objet de cette traduction, a obtenu un grand succès auprès des lecteurs, mais aussi auprès de la critique. Ce roman paru aux éditions «Dalimen» a même été nominé pour le prix littéraire Mohammed-Dib, bien avant que le deuxième roman de Lynda Chouiten, à savoir, «La valse» (Editions Casbah) n'obtienne le Grand Prix Assia Djebar en 2019. Dans ce premier roman, Lynda Chouiten, originaire de Larbaâ Nath Irathen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a fait preuve d'un talent remarquable et d'une imagination fertile: «Quand Pôv'Cheveux tombe dans la soupe d'une élégante dame, il est chassé comme un moins que rien du restaurant chic où travaille son propriétaire. Commence alors une longue série de déambulations dans la capitale française, avec d'autres Cheveux déchus».

Des destins croisés

À travers les récits de ces personnages capillaires, le lecteur découvre les destins croisés d'une multitude de personnages et maltraités, ils parlent pour des millions de damnés de la terre. Un peu décalé, parfois déroutant, le roman décrit d'une manière à la fois satirique et touchante, mais surtout originale, la complexité d'une condition humaine qui oscille entre Bien et Mal, entre espoir et désillusions». Il y a lieu de préciser qu'après la parution de ce premier roman, Lynda Chouiten en a édité un second intitulé «La valse» (Editions Casbah) et un recueil de nouvelles aux Editions Casbah toujours, intitulé: «Des rêves à leur portée». Enseignante de littérature anglophone à l'université de Boumerdès, publiée en Algérie, en Grande- Bretagne et aux Etats-Unis, Lynda Chouiten est aussi l'auteure d'un livre sur

«Isabelle Eberhardt». Ce dernier a été écrit en langue anglaise. De son côté, Habib Allah Mansouri est l'un des plus anciens enseignants de langue amazighe. Il est écrivain, essayiste et traducteur du français et de l'arabe vers la langue amazighe. Il est d'ailleurs considéré parmi les meilleurs traducteurs vers tamazight. C'est lui qui a traduit le roman «Pluie d'or» de Mohamed Sari (Editons Chihab), un roman qui a reçu le prix Escale littéraire d'Alger en 2016.

La traduction: une révolution remarquable

Habib Allah Mansouri est également le traducteur du chef-d'oeuvre de la littérature universelle, «Le petit princee» d'Antoine de Saint-Exupéry.

Habib Allah Mansouri est également l'auteur des livres «La Kabylie dans les écrits français du XIXe siècle», «Amawal n tmazight tratart», «Terminologie de l'histoire», etc. Il y a lieu de rappeler que la traduction de romans du français et de l'arabe vers tamazight a connu une évolution remarquable ces dix dernières années.

La traduction en question touche aussi bien des auteurs de romans algériens que des étrangers. Parmi les livres d'auteurs algériens dont les romans ont été traduits en langue amazighe, on peut citer «Le fils du pauvre» de Mouloud Feraoun, «Nedjma» de Kateb Yacine, Les oeuvres de Mouloud Mammeri, «Pluie d'or» de Mohamed Sari, «La déchirure» d'Ali Kader, etc. D'autres ouvrages sont actuellement en cours de traduction.