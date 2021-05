Cet ouvrage retrace une chronologie de la naissance de l'ex-FIS aux législatives avortées de 1991. La publication coïncide avec le trentième anniversaire de la première insurrection du parti islamiste lancée le 26 mai 1991. Ce livre, enrichi d'une superbe préface du journaliste chroniqueur Mustapha Hammouche, est organisé en plusieurs parties qui exposent, avec précision, les principales étapes traversées par le Front islamiques du salut, depuis sa création jusqu'à l'assassinat du président Boudiaf et l'entrée irréversible de l'Algérie dans ce qui allait être appelé la «décennie noire». Contrairement à la thèse répandue dans les milieux islamistes et «qui-tue-quistes», cet ouvrage très documenté d'Amer Ouali démontre que le FIS dissous n'a pas commencé à attenter à la paix civile et à recourir spectaculairement à la violence après l'arrêt du processus électoral en janvier 1992. En s'appuyant sur des faits, sur les communiqués de l'ex-FIS et ses brochures, les écrits de ses deux journaux (El Mounqid et El Forqane) ainsi que sur les déclarations et les prêches de ses dirigeants les plus emblématiques, notamment Ali Belhadj, Abassi Madani, Abdelkader Hachani, Abderrezk Redjam, Mohammed Saïd, il expose des faits irréfutés qui attestent du caractère éminemment violent de ce parti et, partant, de la consubstantialité de la violence à l'islamisme.

Entre le FIS dissous qui voulait prendre le pouvoir par tous les moyens et l'armée effrayée par son projet d'État théocratique, la confrontation était-elle fatale? Déroulant son travail d'enquêteur sous forme d'un journal, l'auteur prend le lecteur par la main et le conduit tout au long de la trajectoire empruntée par l'Algérie depuis la révolte d'octobre 88, qui a ouvert une gigantesque parenthèse démocratique pour les Algériennes et les Algériens, jusqu'à la fermeture de cette parenthèse et la chute de l'Algérie dans le gouffre de la violence.

Pour ce faire, Amer Ouali relate les moindres violences induites par les actions et les discours de l'ex-FIS et, les conjuguant les uns avec les autres, aboutit à l'implacable conclusion que le terrorisme islamiste est, plus qu'une dérive politique conjoncturelle, une conspiration théocratique dont le but est l'anéantissement de l'État algérien et l'instauration du «Règne de Dieu».

Malgré son échec, cette «conspiration» a coûté au pays des dizaines de milliers de morts, des dégâts matériels incommensurables et a provoqué une panne historique de plus de 10 ans ainsi que d'intenses traumatismes que plusieurs générations continueront de porter comme les stigmates d'une Algérie maudite. Pour toutes ces raisons et pour d'autres, écrire aujourd'hui sur cette séquence douloureuse de l'histoire contemporaine du pays revêt une importance capitale. En plus du devoir de mémoire qui aide à mieux comprendre notre passé, l'assumer et le dépasser, il est moralement et intellectuellement vital de faire face au révisionnisme islamo-conservateur décomplexé qui, en manipulant la dimension islamique de la société algérienne à son profit, tente de dédouaner l'ex-FIS de ses crimes contre les Algériennes et les Algériens et de jeter la responsabilité de la décennie noire sur la seule institution militaire désignée sous le nom de «taghout» tyran). De plus, face aux volontés de plus en plus manifestes de réhabilitation des anciens du FIS dissous et de reconnaissance de leurs droits politiques, il nous semble que le retour à l'Histoire peut être d'un bon secours pour celles et ceux qui veulent en tirer des leçons utiles.

«Le coup d'éclat». De la naissance de l'ex-FIS aux législatives avortées de 1991 est destiné à divers publics: jeunes, moins jeunes, militants, acteurs politiques, artistes, intellectuels, paysans, journalistes, cadres supérieurs, militaires. Il peut également servir de document pour les chercheurs qui souhaiteraient se pencher sur l'histoire politique et sociale de l'Algérie contemporaine ainsi que sur l'islamisme.

À cheval sur l'enquête journalistique et le témoignage, ce livre d'Amer Ouali, journaliste de terrain à l'époque des faits, qui a couvert la majorité des meetings du FIS dissous et interviewé plusieurs de ses dirigeants, met la lumière sur toutes les zones qui sont restées dans l'ombre durant ces 30 dernières années et nous invite à regarder la réalité, notre réalité, avec des yeux sincères, neutres, mais incrédules.