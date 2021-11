Lounès Kheloui fait partie de ces étoiles qui sont parties prématurément alors qu'il avait encore des tas de choses à dire et d'innombrables mélodies à partager avec ses fans, qui se comptent parmi plusieurs générations.

Lounès Kheloui a résisté à la maladie pendant plusieurs années. Il a même réalisé plusieurs performances durant cette période très difficile en effectuant de nombreuses et mémorables tournées à l'étranger à l'invitation d'Algériens férus de ses chansons et amoureux de sa voix rauque et unique. Lounès Kheloui aurait pu produire une infinité d'albums durant cette étape de son parcours car il n'avait pas cessé de composer et d'écrire. Il avait des dizaines et des dizaines de chansons prêtes à être enregistrées et produites. Mais avec l'avènement du phénomène exécrable du piratage des CD, il était devenu pratiquement impossible de s'aventurer sur ce chemin.

Deux albums avant son décès

La majorité des grands éditeurs spécialisés dans la chanson kabyle a ralenti son rythme de production car il est devenu peu rentable, voire pas rentable du tout, de produire des CD qui allaient se retrouver à la minute qui suit leur sortie, piratés et exposés à la vente sur les trottoirs.

Lounès Kheloui a déploré cette situation à maintes reprises en nous disant qu'il était vraiment déçu de ne pas pouvoir enregistrer toutes les chansons qu'ils avaient mises au point tout au long de ces dernières années. Fort heureusement, il a pu toutefois enregistrer deux albums peu avant son décès. Des albums édités à titre posthume et qui comprennent des chansons d'une haute qualité artistique, à la hauteur du talent exceptionnel et unique de Lounès Kheloui.

Parmi ces titres sortis à titre posthume, on retrouve des chansons prémonitoires dont celles inhérentes à la mort et la maladie.

Lounès Kheloui a opté pour le style chaâbi qu'il maîtrisait à la perfection. Il avait une voix inimitable. Ce qui lui conférait un genre nouveau dès son entrée en scène dans le monde de la chanson. Très influencé par Cheikh El Hasnaoui, Lounès Kheloui a même repris des chansons de ce maître du chaâbi. Ils sont du même village, faut-il le rappeler: Ihesnawen, situé à moins de trois kilomètres au sud de la ville de Tizi Ouzou.

Lounès Kheloui a été durant toute sa carrière, le chanteur de la mal-vie, de la douleur, de la misère, de la pauvreté, de l'amour impossible, des orphelins, des thèmes qu'il a dépeints avec une sincérité et un talent magistral.

On ne peut écouter les chansons de Lounès Kheloui sans avoir des pincements au coeur. L'une de ses chansons qu'il a consacrées à la mort des deux parents déchire le coeur. Il existe deux versions de cette chanson émouvante et profonde. L'une a été réalisée avec l'orchestre de la Radio nationale et l'autre a été enregistrée en studio.

Les deux versions sont totalement différentes. On prend conscience, en les écoutant, de la capacité d'innovation et d'improvisation de Lounès Kheloui qui a atteint les cimes de la célébrité, mais malgré cela, il est demeuré jusqu'à son dernier jour, un homme d'une modestie déconcertante.

Il faisait partie des rares chanteurs kabyles très célèbres que l'on croisait presque quotidiennement dans l'un des coins de la ville de Tizi Ouzou ou attablé à l'un des cafés du centre-ville. Il était l'ami des pauvres et des malades. Ce qui faisait de lui un artiste qui répondait toujours présent pour chanter gratuitement dans une infinité de galas de solidarité en faveur des handicapés, des malades et des cas sociaux.

Un homme modeste et humbl

Lounès Kheloui était l'ami de tous les artistes. Il ne ratait pas non plus les cérémonies d'hommage qu'on rendait à ses confrères. Même très malade, Lounès Kheloui, quelques mois avant son décès, a tenu à se déplacer jusqu'à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri pour assister à l'hommage rendu à une autre grande figure de la chanson kabyle: Farid Ferragui. Une fois à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, Lounès Kheloui ne pouvait pas monter jusqu'à la salle où se déroulait l'hommage, au premier étage. Informé, Farid Ferragui s'est excusé auprès de l'assistance (la salle était archicomble). Il est descendu au rez-de-chaussée, où il a enlacé longuement Lounès Kheloui et l'a remercié de s'être présenté à cet hommage en dépit de son état de santé.

Lounès Kheloui c'est aussi cet aspect et tant d'autres que l'on ne pourrait énumérer dans un seul article.

Lounès Kheloui, cinq ans après son décès, demeure dans le coeur de tous ses fans. Tout comme sa voix qui résonne toujours.