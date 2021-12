La saison de la récolte des olives semble très satisfaisante cette année en Kabylie maritime. Pour vérifier de visu le début de cette saison 2021, L'Expression a choisi de faire le tour des agriculteurs et d'en rencontrer d'autres dans une huilerie de la région, ayant pignon sur rue puisque elle est en activité depuis 1998, au service de plusieurs daïras et communes de la région.Nous avons donc effectué une visite à l'huilerie Hamel sise à l'entrée du village de Tala Bouzrou commune et daïra de Makouda à 23 km au nord de la ville de Tizi ouzou...en fait, l'huilerie des frères Hamel nous salue dès l'entrée du village en contrebas du chemin villageois menant vers la commune de Boudjima. Elle fait face au rocher désormais historique «Azrou Ouguettouf» lieu d'une bataille célèbre entre les combattants de l'ALN et l'armée coloniale en 1961.

Mohamed Amechtoh, l'un des quatre frères Hamel, qui ont bâti l'huilerie moderne, nous accueille et entre deux clients nous rejoint à son bureau pour nous conter l'histoire de leur établissement, et sur la culture et la production de l'huile d'olive en général. «Nous avons débuté, mes frères et moi en 1998, sur fonds propres. Pour un tas de circonstances malheureuses, nous n'avons pas bénéficié des 400 millions que l'Etat octroie pour ce genre de projet.», nous dira Moh Amechtoh. Et de poursuivre: «L'un de nous a dù vendre sa voiture, l'autre a mis ses économie, pour réunir à l'époque 1,2 milliard de centimes pour bâtir en dur l'huilerie et acheter une machine huilerie italienne». Interrogé sur la clientèle qu'ils ont réussi à fidéliser, son frère aîné Said, qui venait de rentrer répondra: «Depuis notre démarrage en 1998, nous travaillons avec l'ensemble des communes de la Kabylie maritime, surtout Makouda, Ouaguennoun, Tigzirt, Iflissen, Mizrana. Nous avons effectivement pu fidéliser notre clientèle par notre sérieux dans le travail. Nous sommes une entreprise familiale. Même nos enfants travaillent avec nous. Ce qui fait que le client se sent en confiance parmi nous pour sa production d'olives. Selon les saisons, nous recrutons jusqu'à 14 employés saisonniers. Nous travaillons 24h/24 avec trois équipes qui se relaient».

Nous faisons le tour de l'huilerie. À l'entrée, une vaste aire de stockage de sacs d'olives en attente de traitement, Des centaines repartis par groupe. Chaque groupe omporte une étiquette avec le nom de son propriétaire. Les sacs porteront une plaque en contreplaqué avec le numéro donné par l'huilerie. Ainsi, point de risque de se tromper de marchandise et de clients dans le traitement de l'olive. Dans la bâtisse d'environ 100 m de long et large de 8m, trône la machine de traitement de marque Rapaneli, composée de plusieurs éléments. Au départ, un énorme bac où les sacs d'olives de chaque client sont vidés après leur pesée. Actionné par le technicien chef, un tapis roulant ou trémie remonte l'olive brute jusqu'à la laveuse en passant préalablement par une pompe à air qui souffle les feuilles vers l'extérieur de l'huilerie par un tuyau d'évacuation. Lavée, l'olive passe au broyeur avec une eau de chauffage de 40 degrés Celsius, et passera ensuite au malaxeur composé de trois bacs, avant de finir dans un détenteur à presse. De là, elle retrouvera par tuyauterie une machine dite le séparateur, qui va séparer l'huile de la margelle et des grillons, et les eaux qui seront évacuées vers l'extérieur pour se retrouver dans un grand réservoir qui se termine par un robinet lequel versera une huile jaune et dorée, dans les bidons du client. Concernant le tarif de la prestation, Med Amechtoh dira: « Nous prenons 1000 DA pour un quintal d'olive traité ou 1.5 litre d'huile par quintal si le client ne veut pas payer en espèces.» Sur le plan de la quantité chiffrée de la production, il nous dira aussi: «Franchement, je mentirais en avançant un

chiffre.

Le rendement de l'olive demeure aussi aléatoire selon les saisons «en moyenne, un quintal d'olive donne 16 à 18 litres d'huile, mais il descend parfois jusqu'à 8 litres seulement!».

Kamel Amtsif, un client venu d'Iflissen, nous dira que sur ses 161 kilos d'olives, il n'a pu récolter qu'un peu plus de 20 litres par quintal. Un autre, Amar, de la daïra de Tigzirt, 10 litres environ par quintal d'olives. C'est dire que la production demeure très aléatoire selon les saisons. Mais qu'importe pour les clients de l'huilerie. Ils aiment leurs olives qu'ils ont caressées toute l'année et qu'ils viennent traiter dans cette huilerie, où la direction a installé une table avec des assiettes remplies d'une fraîche et odorante huile d'olive qu'ils offrent aux clients en attente. Nous en avons aussi goûté de cette huile scintillante dont le goût nous projettera des siècles en arrière dans une Kabylie ancestrale.