Lise Leviztky, la «Elisa» et première femme de Gainsbourg, est décédée. Cette amoureuse de peinture avait souvent clamé que la célèbre chanson Elisa avait été écrite pour elle par Serge Gainsbourg, dont elle a été la première femme. Ils s'étaient rencontrés en 1947 à l'occasion d'un cours de peinture. Elle s'est éteinte dans la discrétion d'une maison de retraite du Quillio, dans les Côtes-d'Armor, à l'âge de 96 ans. Lise Leviztky était, notamment connue pour être la première femme du chanteur Serge Gainsbourg. Cette amoureuse de peinture avait souvent clamé que la célèbre chanson Elisa avait été écrite pour elle par le chanteur à tête de chou. Début octobre, elle a fermé les yeux pour toujours, comme le révèle Ouest-France. Elisabeth Leviztky s'est éteinte le 3 octobre dans l'établissement de retraite.. Trente et un ans après la mort du chanteur, Elisabeth Leviztky a rejoint Serge Gainsbourg dans l'au-delà. Ces deux-là s'étaient rencontrés en 1947 à l'occasion d'un cours de peinture. Gainsbourg s'appelait encore Lucien Ginsburg et n'avait que 19 ans. «Il était moche, mais il avait une belle voix, une voix veloutée. Il n'arrêtait pas de me dire que ce que je faisais était laid et que c'était de la merde» avait-elle confié au Télégramme il y a des années. Marié en 1951, le couple s'était séparé en 1957, avant de se retrouver en 1968, quand Gainsbourg s'était séparé de Brigitte Bardot. C'est à cette période que la chanson Elisa avait été écrite. Les amoureux s'étaient de nouveau séparés «même s'il est probable que leur relation ait ponctuellement et discrètement perduré», précise la fiche Wikipédia de l'ancienne peintre. La fille d'immigrants russes s'était remariée. Elle était venue s'installer en Bretagne il y a de nombreuses années. En 2010, elle avait raconté son histoire dans un livre intitulé Lise et Lulu, précise Ouest-France.