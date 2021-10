Dans le cadre de la reprise des activités culturelles, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Arc), organise un concert (Lila) avec «Maâlam Mohamed Soudani» et «Maälam Islem du groupe Gnaoua vibrations» pour une soirée purement traditionnelle de chants gnaouis à Dar Abdellatif, ce vendredi 1er octobre 2021 à 19h00, en présence du public.

Ce dernier est convié en respectant les gestes barrières contre la Covid-19. Le prix a été fixé à 500 da. (places limitées à 60. Info-line: 0667550858). Pour info, Mohamed Soudani est artiste interprète du diwane, il s'intéresse à ce style traditionnel dans lequel il beigne depuis son enfance de par sa famille remplie d'artistes. Maâlam Mohamed est passé par plusieurs groupes notamment Diwane Dzaier où il était le lead vocal, la formation «Sakia» avec Joe Batoury ainsi que la formation Ouled haoussa où il participa à plusieurs concerts et festivals organisés en Algérie et à l'étranger.Il constitue sa formation musicale dans un style propre à lui et qui va nous enchanter ce vendredi à Dar Abdellatif. Pour sa part, Maâlem Islem Chawki(Gnaoua vibration) a été initié à la musique gnaoui par plusieurs maâlmin, il crée son propre groupe en 2016. Islem Chawki figure parmi la nouvelle génération de maâlems qui perpétuent la tradition, mais qui se projettent particulièrement dans l'art de la scène. Il possède un style qui lui est propre, souvent influencé par diverses tendances artistiques en particulier le reggae, la musique africaine et le jazz. Islem Chawki a très vite réussi à devenir un maître de la scène et à créer un réel échange avec le public.