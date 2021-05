Dans le cadre du programme «Les Nuits du Ramadhan», l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantès d' Alger, en collaboration avec la Maison d'art Mood & Moob, organisent une exposition intitulée «España Men Darna» pour célébrer le mois sacré du Ramadhan. Le vernissage a eu lieu ce samedi 8 mai 2021 au niveau de l'institut Cervantès d'Alger. Il a englobé 16 photos des meilleures choisies parmi les centaines reçues. En effet, pour rappel, cette expo fait suite à un concours photographie, organisé en 2020 durant le confinement. Ce concours a enregistré une forte participation et trois Prix ont été décernés aux lauréats. Un an après, et comme stipulé par le règlement dudit concours, une sélection de photos de ce concours a été exposée en présence de Fernado Moran, Son Excellence M. l'ambassadeur d'Espagne en Algérie qui a annoncé les noms et remis les Prix aux trois lauréats. Juste avant cela, M. l'ambassadeur d'Espagne fera un long discours où il a loué les bonnes relations diplomatiques et politiques entre l'Algérie et l'Espagne, rappelant que beaucoup de mots espagnols proviennent de la langue arabe.

Rapprochement algéro-espagnol

«À travers cette exposition, on a voulu convoquer les sentiments des Algériens et leur espérance quant à leur voyage en Espagne durant la période du confinement de l'année dernière. Nous avons reçu plus de cent photographies. Nous avons sélectionné une trentaine et au final, trois (lauréats) recevront les prix Cervantes.» À noter que le Premier Prix consiste en un billet d'avion pour un voyage d'une semaine en Espagne, et vu la fermeture des frontières, ce dernier a été remis en chèque. Le Second Prix consiste en deux inscriptions gratuites aux cours de langue espagnole et le Troisième Prix consiste en une session (deux fois 60h de cours en langue espagnole) et un lot de livres.

Le football et la nourriture en commun

Interrogé, Nedjai Zakariya, premier lauréat de ce concours, nous fera remarquer qu'il a tenté à travers sa photo de faire quelque chose qui a une relation directe avec la culture espagnole. Il a ainsi choisi le football. «L'Algérie est influencée par l'Espagne dans ce sens. J'ai réalisé une petite mise en scène. Un garçon et une fille adossés au balcon, portant des bavettes, en relation avec l'actualité d'une part et d'autre part, on peut remarquer sur ce balcon deux tee-shirts, accrochés qui représentent les maillots de foot du Real Madrid et le Barça. Vu que tout est fermé. Ils sont là dans une position d'attente et d'ennui. J'ai travaillé sur le contraste entre intérieur et extérieur, notamment en utilisant le noir et blanc pour exprimer ce sentiment de mansuétude et les moments durs par lesquels on passe», nous dira cet architecte de formation passionné de photographie. Présente aussi à cette soirée, Lamia Menour, la seconde lauréate, nous a fait part de son enthousiasme à participer à ce concours. «Il s'agissait de parler de l'Espagne de chez soi car comme il y a le Covid, on ne pouvait partir et voyager en Espagne, il fallait choisir un sujet qui pouvait relier l'Algérie à l'Espagne et moi j'ai choisi la nourriture en ce sens où l'Algérie et l'Espagne tous les deux des pays méditerranéens. Il y a beaucoup de plats qui nous rapprochent. Ma photo est une composition des meilleurs plats des différentes régions d'Espagne, notamment Alicante, Valence, Madrid et Barcelone, le tout afin de rassembler les deux cultures à la fois algérienne et espagnole...et ce, à travers, le poisson, les fruits et les légumes...J'ai donc fait un assemblage des plats espagnols qu'on peut retrouver ici en Algérie».