Les salles de lecture de la Bibliothèque nationale algérienne sont désormais rouvertes et ce, depuis mercredi 9 février courant tel annoncé,la veille, mardi, par les responsables de cet établissement culturel et scientifique dans un communiqué. La réouverture de cet espace intervient après la décision de fermeture temporaire prise le 25 janvier dernier, de tous les espaces culturels, les bibliothèques et salles de lecture, les salles de spectacle et de cinéma ainsi que les musées et sites archéologiques, suite à une recrudescence de cas liés à la pandémie de la Covid-19. La réouverture des salles de lecture de la Bibliothèque nationale est soumise à la présentation du pass vaccinal à l'entrée et au strict respect des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus, précise le communiqué.