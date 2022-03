Les rencontres régulières avec les écrivains sous diverses formules, sont, désormais, relancées dans plusieurs établissements dédiés à la culture, de manière générale, et à la littérature, plus particulièrement, qualifiée de parent pauvre à cause de la situation de mévente des livres que les éditeurs et les libraires ne cessent de déplorer. Une situation qui n'a fait que s'exacerber avec la crise sanitaire, mais aussi avec la hausse du prix du papier. En tout état de cause,la baisse importante du lectorat econstit,ue,indéniablement, aussi, un élément négatif qui n'a fait qu'empirer les choses. Malgré cet environnement hostile, il y a de nombreuses parties, animées de bonne volonté, qui maintiennent le cap et qui sont toujours convaincues que le livre et la littérature peuvent et devraient, toujours, avoir une place de choix. C'est pourquoi, les initiatives visant à redorer le blason du livre et de la lecture, mais aussi insuffler un espoir aux écrivains et aux professionnels du livre, viennent d'être relancées dans la ville de Tizi Ouzou. À commencer par celle de la bibliothèque principale de lecture publique. Cette dernière vient d'annoncer la relance de ses fameuses «rencontres littéraires» qui se tiennent périodiquement. Et cette fois-ci, l'invitée est Malika Boukhelou, également professeure d'université, auteure du livre: «Mouloud Mammeri, mémoire, culture et tamusni».

Le plein pour Mouloud Mammeri

Le choix de Malika Boukhelou et du thème n'est guère fortuit puisqu'il coïncide avec la commémoration du 33ème anniversaire du décès de Mouloud Mammeri, qui bat son plein depuis une semaine, à Tizi Ouzou et Ath Yannai avec la tenue de conférences, de concours, de présentations théâtrales, de projections de films et de l'animation d'ateliers de plusieurs disciplines. Au vu de sa riche expérience dans l'écriture d'un ouvrage de près de 300 pages,Malika Boukhelou évoquera longuement l'auteur de La colline oubliée et de L'opium et le bâton lors de la rencontre qu'elle animera, demain, dès 13h30, dans la salle de conférences de la bibliothèque principale de lecture publique. À la reprise des rencontres au niveau de cette dernière, il faut ajouter la relance du «café littéraire et philosophique» qu'organisait avant la pandémie, de manière régulière l'Emev, une entreprise chargée de l'organisation d'événements culturels et dirigée par Malek Amirouche. Pour la première rencontre de l'année 2022, l'organisateur a décidé d'inviter deux écrivains qui s'intéressent à la mémoire et l'histoire.

À la librairie Cheikh

Il s'agit de Mohamed Balhi et Farida Sahoui. Mohamed Balhi est invité pour parler de son livre «Le long règne du bey Mohamed ben Othmane» et Farida Sahoui de son ouvrage «intitulé «Sur les traces des Kabyles exilés en Tunisie». La rencontre s'est déroulée dans un cadre convivial. En plus du thème arrêté préalablement, l'occasion de cette rencontre littéraire a été mise à profit pour évoquer, également, Mouloud Mammeri. Le public a eu même droit à l'agréable surprise d'avoir parmi les présents Saïd Slamani, ancien étudiant ayant suivi régulièrement les cours dispensés en tamazight, les vendredis et mardis durant les années 1973 et 1974. Son témoignage sur Mouloud Mammeri a été émouvant et vivant. Pour sa part, l'écrivain-journaliste, Mohamed Balhi, est longuement revenu sur sa rencontre avec Mouloud Mammeri. De son côté, la librairie «Cheikh» invite chaque samedi un écrivain pour dédicacer et présenter ses livres. Les auteurs qu'invite la librairie «Cheikh» proviennent des quatre coins du pays. Chaque samedi, ils sont accueillis par cette mythique librairie où le public les attend impatiemment. Le prochain invité de la librairie «Cheikh» est l'auteur Belkacem Achit qui dédicacera son récit «Nous étions l'avenir» (Éditions Casbah). La semaine dernière, la même librairie a abrité une séance de vente-dédicace avec l'écrivaine Fella Andaloussia pour son livre «Kamila, un volcan de sentiments». L'année 2022 commencée,, la librairie «Cheikh» a accueilli de nombreux autres écrivains, ayant rencontré et échangé avec les lecteurs dont Farida Sahoui, Mustapha Hadj Ali, Saâd Saïd, Abderrahmane Khelifa, Adib Benazzi, etc.