Les jeunes écrivains en langue

arabe (Amel Bouchareb), en

tamazight (Walid Sahli ) et en

langue française (Keltoum Staâli), ont décroché respectivement les trois

premières places de la 8ème édition du prix Mohamed Dib organisé par l’association culturelle «la grande

maison».

Abritée par le Palais de la culture «Abdelkrim Dali» d’Imama durant la soirée de samedi, la cérémonie à

laquelle ont pris part les autorités locales de la wilaya de Tlemcen, des écrivains et hommes de culture a vu la

distinction en langue arabe de la romancière Amel Bouchareb pour son recueil «Au commencement était le

verbe».

Le jury de cette manifestation littéraire présidé à titre honorifique par l’universitaire Nadjet Khedda et qui

était institué depuis 2002, a, par

ailleurs, décerné le prix Mohamed Dib pour la langue amazighe à Walid Sahli pour son recueil «Taeggagt» alors que le prix de la langue française a été

décerné à Keltoum Staâli pour son recueil «la ville aux yeux d’or».

La valeur du prix Mohamed Dib est de l’ordre d’un million de dinars pour

chacun des lauréats.

La présidente de l’association culturelle «la grande maison» Sabeha Benmansour a indiqué que ce prix qui se distingue par sa longévité vise entre autres objectifs à valoriser l’œuvre dibienne en Algérie et encourager les jeunes écrivains à suivre le parcours de l’auteur de la trilogie «L’incendie, la grande maison et le

métier à tisser». Ce prix contribue également à redynamiser l’action culturelle dans le pays a-t-elle souligné.

La précédente édition, qui s’est

déroulée lors de la pandémie de

Covid-19, a été remportée par

Abdelmounaim Bensayeh (arabe), Mourad Zimu (tamazight) et Mustapha

Belfodil (francais).