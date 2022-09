Le communiqué conjoint des gendarmes des télécommunications de l'Arabie saoudite et des cinq autres membres du Conseil de coopération du Golfe ne précise pas la nature des contenus jugés offensants.

L'Arabie saoudite et ses voisins du Golfe ont demandé à Netflix de retirer des contenus jugés «contraires aux valeurs islamiques et sociétales», menaçant la plateforme de vidéo à la demande par abonnement de poursuites judiciaires, selon un communiqué publié mardi. Le communiqué conjoint des gendarmes des télécommunications de l'Arabie saoudite et des cinq autres membres du Conseil de coopération du Golfe ne précise pas la nature des contenus jugés offensants. «La plateforme a été contactée pour retirer ces contenus, surtout ceux destinés aux enfants», indique le communiqué. Les autorités veilleront «à ce que les directives soient respectées par la plateforme et, si des contenus illicites continuent d'être diffusés, elles prendront les mesures juridiques nécessaires», prévient-il. En avril, l'Arabie saoudite a demandé à Disney de supprimer les «références LGBTQ» dans le film de Marvel, «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», afin d'autoriser sa projection dans les salles du royaume ultraconservateur. Disney n'a pas obtempéré et le film n'a pas été projeté en Arabie. Les questions de genre et de libertés sexuelles restent encore très taboues dans de nombreux pays arabes, notamment les monarchies du Golfe. En juin, les Emirats arabes unis ont interdit le film d'animation des studios Pixar, «Buzz l'Eclair», qui contient une fugace scène de baiser entre deux femmes vivant ensemble.