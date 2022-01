Les palais des Raïs (Bastion 23) abrite, actuelleent, une très belle exposition déclinée sous différents genres et médiums. L'exposition «Les oubliées de l'Histoire» organisée par Babzman «est une exposition historique, artistique et littéraire dédiée à l'apport des femmes dans l'histoire algérienne» lit-on sur la page facebook de l'événement. Et de renchérir: «L'exposition vise à rétablir la contribution largement sous-estimée des femmes à la résistance armée, populaire et culturelle. Rendre visible l'histoire des femmes, c'est rétablir le récit d'une moitié de l'humanité, restée dans l'ombre et l'oubli des siècles durant» précisent les organisateurs...

Le volet artistique est l'apanage de l'artiste peintre Fatma-Zohra Bouaouni qui présente une dizaine de peintures de différents formats, sous l'intitulé «Les gardiennes du temple». Déclinée dans un style semi-abstrait, la peinture de cette artiste pleine de talent respire les couleurs et la fraicheur.

La femme et l'espace sont le moteur de son travail. Cela ressemble à du cubisme, mais pas que.

Femmes algériennes et résistance

Les femmes représentées baignent dans des espaces ouverts ou parfois fermés. Voilées ou dévoilées, belles et sensuelles, ces femmes respirent la liberté et la sérénité. Ces femmes évoluent comme dans un paradis, dans un espace familier qui rapelle notre patrimoine, comme le «ouast el dar ou la Casbah.

Le volet historique quant à lui, aborde la résistance au féminin. 35 biographies baptisées «Femmes dans l'histoire» sont à découvrir. Elles sont le fruit de recherches de Babzman dont la fondatrice est l'historienne Mira Gacem. Cette dernière a choisi de mettre en exergue, en premier lieu, les femmes dans la révolution algérienne. Disposées sur chevalets, ces portraits entre photos, dessins ou peintures sont accompagnés de la biographie de chacune de cses femmes. Le parcours de chaque femme est retracé avec fidélité. Parmi elles, on peut citer Dihya, Fadhma N'soumer, Clotilde Bidet, Hassina Ben Bouali, Baya Hocine, Samia Lakhdari, Zoulikha Oudai, Zohra Drif, Djamila Bouhired, Yasmine Belkacem, Louisa Ighilahriz, Lucette Hadj Ali, Annie Florio Steiner, Fatima EL Moussaoui, Kheira Belgaïd, Djamila Boupacha, Fatima Ouzegane, Ourida Meddad notamment.

Une seconde partie du volet historique est dédiée, cette fois, aux femmes «martyres de la décennie noire». Parmi ces femmes on relèvera les noms de Nabila Djahnine, Rachida et Houria Hammadi, Amel Zenoune Zouani, Katia Bengana etc... Babzman présente ainsi des extraits du livret «Takhirna» pour que nul n'oublie.

L'ouvrage regroupe en effet, les parcours de nombreuses femmes d'exception afin de leur rendre hommage et de les intégrer au récit historique souvent marqué au saut du masculin. À noter qu'à l'entrée du Bastion 23, quand vous passez par le côté droit, en pénétrant ce magnifique temple architectural -construit en 1576, sous l'ordre de Ramadan Bacha, afin de renfoncer le système défensif du côté ouest de la ville-, vous découvrirez une vidéo «capsule» intitulé «Ahkili ala zamane» qui reconstitue en images d'archives et de reconstitution en dessins, l'histoire de l'Algérie avec ses hommes et ses femmes qui ont marqué son passé jusqu'à notre époque contemporaine.

Pour que nul n'oublie

«Cette manifestation artistique, historique et littéraire est un hommage à nos grands-mères, à nos mères, à toutes les femmes algériennes qui ont marqué l'histoire par leurs résistances sous toutes leurs formes, à l'art, à la transmission et, de façon plus générale, à l'espace public.» note sur son site facebook, Amal Mihoub, la commissaire d'exposition. Cette dernière est visible jusqu'au 15 janvier. À ne pas rater donc. Les orientations sont toutes indiquées à l'entrée pour ne pas vous tromper de chemin. Il vous suffit juste de suivre les flèches!