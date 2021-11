Plusieurs oeuvres littéraires algériennes, entre romans et essais, sont présentes à la 40ème édition de la Foire internationale du livre de Sharjah aux Emirats arabes unis.

La maison libanaise «Dar El Farabi» a exposé plusieurs oeuvres traduites du romancier Yasmina Khadra, à l'image de «les Hirondelles de Kaboul», «l'Attentat» et «les Sirènes de Bagdad».

La maison libanaise «El Djamal» a, quant à elle, présenté plusieurs romans et essais de Waciny Laredj, à l'instar de «Dernier Automne de New York». Présents aux manifestations de cette foire, les deux romanciers Yasmina Khadra et Waciny Laredj ont animé une conférence littéraire et des ventes dédicaces.

Ont été également au rendez-vous des oeuvres littéraires de l'écrivain algérien résident en Italie Amara Lakhous, l'écrivaine Fadila Melhag et la romancière Ahlam Mosteghanemi.

La Foire internationale du livre de Sharjah se poursuit jusqu'au 13 novembre.