La troisième édition de la manifestation musicale «Les nuits andalouses de Miliana» (Layali Miliana El Andaloussia) aura lieu du 21 au 23 juillet en cours dans la ville de Miliana à Aïn Defla, ont fait savoir les organisateurs.

La manifestation placée sous le thème «Les mélodies de la liberté» est organisée par l'association «Ez Ziria El Andaloussia de Miliana», sous la supervision de la wilaya d'AÎn Defla et en coordination avec la direction de la culture et des arts et l'APC de Miliana, selon le président de l'association organisatrice, Youcef Azaïzia. Initiée à l'occasion du soixantenaire de l'indépendance, l'édition musicale se déroulera durant les nuits du 21, 22 et 23 juillet, au lycée «Mohamed Abdou», a-t-on ajouté de même source.

Au programme des soirées musicales, ajoute Azaïzia, il y aura pour l'ouverture, une conférence sur l'histoire de la musique à Miliana et une exposition sur le palmarès de l'association «Ez Ziria El Andaloussia de Miliana», créee en 1997 et qui se charge de valoriser et de promouvoir le patrimoine musical ancestral, et assure également la formation des jeunes. Pour la soirée de vendredi, le public aura droit à un spectacle de zorna qui sera donné par la troupe de «Othmane Bouiderdourene», suivi d'un récital andalou animé par l'association «Ez Ziria El Andaloussia de Miliana» et un concert musical hawzi et andalou du chanteur Samir Toumi.

La dernière nuit de la manifestation sera marquée par un spectacle de zorna de la troupe «Benyoucef Raïs», un concert musical andalou de la chanteuse Sabah Andaloussia, suivi d'un récital musical chaâbi qui sera animé par Azaïzia Youcef.