La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui participait aux travaux de la 7e réunion de l'Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes, a présenté mercredi dernier les mesures prises par le gouvernement algérien pour la préservation du patrimoine architectural. Dans une allocution devant des membres du corps diplomatique, des experts et des représentants de l'Observatoire de 22 pays arabes, la ministre a rappelé que «l'Algérie a renforcé son système législatif par un projet de loi complétant la loi relative à la protection du patrimoine en vigueur depuis 1998, portant exploitation des domaines publics et qui alourdit les peines relatives à l'atteinte au patrimoine culturel». Soraya Mouloudji a mis en avant le lancement des projets de restauration des monuments historiques classés «patrimoine national» ainsi que les secteurs sauvegardés, soulignant que 22 vieilles villes avaient été classées dont la gestion, l'exploitation et l'aménagement sont soumis à des conditions strictes imposées par le ministère de la Culture avec l'engagement des Collectivités locales. Dans ce sillage, la ministre qui estime que cette réunion était la continuité du 31e Sommet arabe tenu à Alger, a insisté sur l'impératif de «faire confiance aux compétences arabes afin d'atteindre des objectifs nobles et étudiés». Elle a également appelé à «intensifier les efforts en matière de protection des capacités naturelles et culturelles de nos pays arabes et de les promouvoir de manière à mettre en exergue leurs dimensions civilisationnelle, humaine et économique».

Les travaux de la 7e réunion de l'Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes, un mécanisme relevant de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso), ont débuté mercredi à Alger. Inauguré en octobre 2016, l'Observatoire a pour objectif de préserver et de valoriser le patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes pour être au centre du développement urbain durable dans la région arabe à l'horizon 2030.