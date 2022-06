Le théâtre pour enfant, un des «plus importants volets» dans la vision du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), est destiné, au-delà du divertissement, à «éveiller l'imaginaire» de chaque enfant sur les notions de «rationalité et d'esthétique», nécessaires, selon le directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, pour asseoir en lui, les «fondements de l'accomplissement de soi».

Dans un entretien accordé à l'APS à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Enfant, coïncidant avec le 1er juin de chaque année, le directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui a déclaré qu'en 2022, le TNA a consacré une «bonne partie de son programme à l'enfant» pour «éveiller son intérêt pour le 4e at et aiguiser ses goûts sur la variété et la richesse des disciplines artistiques qui interviennent dans un spectacle». Pour ce faire et «après l'établissement de conventions entre le ministère de la Culture et des Arts et celui de l'Education nationale», le TNA a «ouvert ses portes aux écoles», et mis au point un cadre administratif légal avec les trois directions de l'éducation de la wilaya d'Alger, de manière à permettre aux enfants de «se déplacer au théâtre et prendre part à une série d'activités».

Faisant participer également les associations et coopératives culturelles dédiées à la pratique du théâtre, le TNA, entend ainsi solliciter tout individu ou collectif, susceptible de répondre au cahier des charges issu de la convention établie entre les deux départements.

Le théâtre pour enfant «est programmé tous les mardis, pour les élèves des établissements publics et les jeudis pour les écoles privées», proposant aux écoliers une pièce de théâtre, au message éducatif, déduit, analysé où «les dualités contenues dans les différentes trames, nourrissent le débat et forgent l'esprit d'appréciation et de constatation chez l'enfant qui mettra, ainsi, en marche ses mécanismes intellectuels de réflexion», explique Mohamed Yahiaoui.

Visites guidées du TNA, avec explications sur les différents espaces dédiés aux répétitions, danse, musique, réalisation des costumes et des décors, ainsi que les coulisses et les loges, sont autant de découvertes pour les enfants qui éveillent leur imaginaire et leur intérêt, l'incitant ainsi à se rapprocher plus de la pratique du 4e Art.

Pour l'année 2022, le programme spécial pour les enfants scolarisés a été reconduit depuis le début du mois d'avril, après l'amélioration des conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Dans ce cadre, pas moins de 4500 jeunes spectateurs ont assisté aux différentes représentations de ce programme spécial, qui compte, neuf productions.

Pour les enfants qui manifestent «une plus grande envie d'apprendre», des ateliers de formations de courtes ou longues durées, ainsi que des concours sanctionnés de prix d'encouragement, sont organisés par le TNA, qui prépare actuellement un nouvel atelier de formation pour les enfants. Ces mêmes activités ont été conçues avec l'apport «précieux» d'une «équipe de critiques, enseignants, experts et docteurs en psychologie de l'enfant», qui animent tout un département, récemment créé et installé au TNA.

Toujours à l'endroit des enfants, le directeur du TNA a évoqué l'expérience «probante» de la comédienne et metteure en scène Nidal El Djazairi, qui a initié avec le TNA, le projet «Masrah H'Didouene». Ce cycle de formation plein par promotions de trois années, est dédié aux enfants de moins de 16 ans, avec un élan pédagogique qui comprend plusieurs ateliers, dont entre autres, ceux de la diction, du jeu du corps avec texte à la main, de l'expression du visage, ou encore de la musique et de la danse.