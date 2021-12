«Ce concours est de plus en plus connu. Je trouve aussi la qualité globale est vraiment excellente cette année. il y a de la diversité dans les couleurs qui représentent le dynamisme, l'action. Je continuerai à développer ce programme avec beaucoup de conviction. je crois à la jeunesse et à l'art, surtout dans des périodes qui ne sont pas forcément pas faciles pour tout le monde. Ce sont des évasions qui sont à la portée des mains et des yeux. Je crois que si nous on peut contribuer à développer ca modestement, il faut le faire.» dira Eric Wormser le président du directoire de Société Générale qui expose depuis neuf ans le concours du jeune artiste peintre. Un concours qui prend de l'ampleur d'année après année et dont le jury est composé par Nadira Laggoune, Zoubir Hellal et Sadek Rahim, plasticiens. Prenant la parole devant l'assistance et avant d'annoncer les noms des lauréats, Nadira Laggoune a tenu a faire remarquer: «Aujourd'hui c'est la 9ème session du concours de Société Générale. Avec le temps, on s'aperçoit que l'événement gagne en maturité, qu'il a beaucoup évolué. Pas seulement par rapport à l'intérêt qu'il a suscité à travers tout le territoire national puisqu'on reçoit énormément de propositions à chaque session, mais aussi sur le plan de la qualité. C'est de plus en plus intéressant de recevoir des oeuvres qui, elles aussi, murissent grâce à l'information qui circule. Car le concours est connu à travers toute l'Algérie. J'espère que ca continuera et qu'on recevra toujours une aussi bonne cueillette car c'est très beau. C'est quelque chose qui nous met chaque année en joie et qui nous a jamais déçus». Et d'ajouter: «Aujourd'hui c'est la neuvième édition. Elle est particulière parce que nous avons celle de 2021 et de 2020. En 2020 le concours a eu lieu, les artistes ont été sélectionnés, mais nous n'avons pas pu leur faire cet hommage parce qu'il y avait le confinement dù au Coronavirus.

Aujourd'hui, ont été invités aussi bien les finalistes de la session de 2020 que de 2021. Et d'annoncer d'abord les noms des lauréats de 2020 comme suit: le Prix coup de coeur du jury est revenu à Ben- belkaceme Nahla d'Algrt pour son tableau intitulé «Les autres», le 3eme Prix a récompensé El bahi Yahi de Djelfa pour son oeuvre intitulée «Lady pumpkin», le 2eme Prix a distingué Ameur Mohamed de Saïda pour sa toile intitulé «Sira3» tandis que le Premier Prix est revenu à Hassini El Bachir Mohamed Amine de El Bayadh pour sa toile intitulée «Le silence». S'agissant de la session de 2021, le concours du jeune artiste peintre, Nadira Laggoune dira qu'il y a eu un très bon cru. On était ravi de travailler sur ces belles propositions». Et de dévoiler le palmarès. Ainsi le Prix coup de coeur du jury est allé à Allou abdelmalek de Bordj Bou Arréridj pour son tableau «L'industrie de l'espoir» chez les enfants au temps de Corona», le 3eme Prix est revenu à Dif Mohamed Amine de Setif pour son tableau «Les étapes de l'espoir», le 2eme Prix a été décerné à Chaouane Meriem de Blida pour son tableau «Visualisation». Un tableau divisé en deux partie où l'on distingue dans la partie droite une artiste concentré face à son tableau vu de dos et dans la partie gauche une visiteuse de dos, concentrée pour sa part à regarder une série de tableaux accrochés au mur, mais aussi d'autres de petits formats sur la table.Une facon d'exprimer le passage de la création à la galerie ou quand l'art finit par échapper des mains des artistes et arrive jusqu'au spectateur qui, lui, est invité à apprécier ces oeuvres et à les interpréter à sa manière.

Enfin, le Premier Prix a été remis à Bensaleh Ishaaq de M'sila pour son très beau tableau figuratif qui se confond avec l'image d'une photo, celle d'une jeune fille, cheveux au vent en plein milieu de la nature...Au regard de tous ces différents tableaux exposés jeudi à Société Générale, l'on peut effectivement attester des propos de la présidente du jury, Nadira Laggoune, quant à la qualité qui a fait un bond en avant cette année. À propos de ces oeuvres, beaucoup d'entre elles donnent à voir des corps de jeunes gens en mouvement, en nonchalance ou bien assis.

Le corps humain prédomine à travers des oeuvres non pas abstraites, mais qui tendent à exprimer autrement des scènes de la vie de tous les jours, le quotidien dans sa banalité, sa beauté, mais aussi dans sa solitude à travers quelques oeuvres abstraites ou semi-abstraites. Des oeuvres intéressantes qui méritent pour beaucoup qu'on s y attarde.