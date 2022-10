Les Journées cinématographiques internationales du court métrage de Sétif se dérouleront du 27 au 30 octobre sous le slogan «Un film pour demain», a fait savoir l'Office de la culture et tourisme de la commune du chef-lieu de wilaya, initiateur de cette manifestation. Dans une déclaration à l'APS, le directeur de l'Office, Khaled Mehnaoui a précisé que le programme de ces journées comprend la projection de courts métrages algériens et étrangers pour la première fois en Algérie, ainsi que des longs métrages de production algérienne ayant participé aux festivals cinématographiques à l'étranger. L'organisation de cette manifestation artistique «s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant la promotion de la culture cinématographique en Algérie à travers la production, la projection et l'échange d'expériences dans le domaine du cinéma», a indiqué la même source. Ces journées seront une opportunité pour le public, notamment les cinéphiles pour découvrir des films qui reflètent des expériences culturelles, créer des liens de communication culturelle, artistique, humaine et ouvrir les voies pour des échanges cinématographiques entre l'Algérie et d'autres pays, selon la même source. Un jury composé d'artistes et de réalisateurs algériens évaluera les films qui figurent au programme pour décerner le prix «Essounboula Edahabia» au meilleur court métrage en plus de trois autres prix et un prix du jury, a précisé le directeur de l'office de la culture et du tourisme. Des activités diverses seront également organisées en marge de cette manifestation culturelle, dont des séances-débat et des ateliers professionnels, indique la même source.