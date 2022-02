Il comptabilise plus de 17 ans dans le domaine! Yacine Tahari a ça dans le sang. En effet, le monde des «loisirs numériques compétitifs» ou «la culture gaming compétitive» est son dada. Comment en est - il arrivé là? Quel regard porte t-il sur cet univers des jeux vidéo, toujours en développement et mutation dans le monde? Sur le système «Méta»? Le «Netflix du jeu vidéo du futur»? Enfin, quelles sont ses actions en Algérie, puisque il organise souvent des tournois de compétition?Tout cela, vous le trouverez dans les réponses ci-dessous, chez ce monsieur pas comme les autres!

L'Expression: Tout d'abord pourriez-vnous nous dire comment êtes-vous venu au monde du jeu vidéo d'autant qu'à la base vous exerciez un métier autre que celui-ci.

Yacine Tahari: Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été dans le gaming. Ça a commencé très jeune, à l'époque des salles de jeux où je me rendais sur le chemin du retour de l'école primaire pour découvrir des classiques de l'arcade des années 80 et 90. C'est une forme de culture qui m'a accompagné durant les différents moments du reste de ma vie, et cela à travers les consoles de jeux ou le gaming sur PC. Ça a même été une de mes premières expériences professionnelles étant donné qu'un de mes premiers jobs fut en tant que journaliste correspondant pour un magazine français de jeux vidéo. On peut dire que les jeux vidéo ont été une part importante de ma culture personnelle, même si je n'y travaille pas en tant que professionnel actuellement.

Vous organisez depuis quelques années des compétitions de jeux vidéo en Algérie. Des sports électroniques encore méconnus en Algérie et pourtant, qui drainent chaque année de nombreux champions à travers le monde. Comment expliquez-vous cela?

Ce n'est pas un problème algérien, mais un souci sur l'ensemble du continent africain. La pratique des sports électroniques est méconnue sur le continent car elle est récente et demande l'accès à des équipements électroniques ainsi qu'une bonne connexion. Des éléments techniques qui ne sont pas facilement accessibles à tous. En réalité, l'Algérie est assez bien placée en région MOA (Moyen-Orient & Afrique). On se place régulièrement dans le top de la région sur plusieurs disciplines et nous sommes actuellement double Champion en titre sur le continent africain sur Street Fighter V par exemple. Les cyber-athlètes algériens commencent même à s'exporter, à la manière des sports classiques, par exemple un des meilleurs joueurs au monde de PUBG Battlegrounds est membre de l'équipe Nigma Galaxy qui a fini à la 3ème place de la compétition PUBG Mobile Global Championship 2021 en ce début 2022, la Coupe du monde de PUBG sur smartphones. Les Algériens ont un fort potentiel en Afrique et dans la région méditerranée, ce qui permettra à la pratique de se développer avec le temps, c'est assuré.

Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella (qui a annoncé son intention de mettre la main sur l'éditeur de jeux vidéo Activision Ndlr), a affirmé que «le jeu vidéo était la plus grande forme de divertissement». Êtes-vous d'accord avec lui et pourquoi?

Compliqué à dire comme affirmation, je ne pense pas que le jeu vidéo supplantera les autres formes de loisirs populaires tels que le cinéma, la télévision ou la musique. Certes, le marché des loisirs numériques est de plus en plus important, avec des chiffres qui dépassent le cinéma en salle, mais c'est plus une expérience complémentaire qu'un concurrent aux arts traditionnels. Je ne pense pas qu'il soit pertinent de mettre différentes formes d'industries culturelles dans le même panier. Malgré une part narrative de plus en plus mature, on reste sur une expérience mécanique qui favorise l'interaction et l'action à l'envie de créer de l'émotion auprès du public. Il reste encore du chemin aux jeux vidéo avant de remplacer des classiques tel que Macbeth, Citizen Kane ou Titanic même si on se rapproche de plus en plus de ce genre d'oeuvres dans le médium, notamment à travers le circuit indépendant qui apporte un foisonnement inédit d'idées et de concepts.

Que pensez-vous de ces nouveaux «Netflix du jeu vidéo» tel que le Gamepass de Microsoft?

La logique de plateforme et de catalogues est ce nouveau modèle qui s'impose sous l'impulsion de la logique actuelle de contenus de plus en plus instaurée par les grands groupes tels que les Gafam. Les grands groupes médias souhaitent instaurer cette logique de catalogues comme nouveau paradigme marketing. Vous n'achetez plus un produit pour le posséder indéfiniment, mais vous louez le droit d'accès à une plateforme qui vous permet de profiter de ses services pendant la durée de votre abonnement. Cela a ses avantages et ses inconvénients. À la manière de plateformes comme Netflix ou Disney+, vous payez un droit d'accès et plus un droit de possession. Au moment où vous arrêtez de payer, ou l'oeuvre est retirée du catalogue ou si vous avez un souci (plus de connexion, par exemple), vous n'avez plus accès à vos possessions. Ça pose aussi des soucis en termes de pérennité des oeuvres, certains titres disparaissant totalement au moment où ils sont retirés des catalogues. C'est un modèle qui fait actuellement son chemin, à travers de multiples expérimentations dans le secteur des jeux vidéo de la part des éditeurs, à la manière du gamepass de Microsoft, mais je pense qu'on arrivera à terme à une multitude de propositions adaptées à des audiences plurielles.

Quel est votre avis sur les Métavers, dits «l'avenir de l'Internet» de Mark Zuckerberg qui compte mélanger, dans une sorte de jeu vidéo, «le virtuel et le réel augmenté»?

Les multivers ne sont pas une chose nouvelle. Les plus anciens se souviennent de Second Life ou de World of Warcraft, qui sont des multivers à leur manière. Il y a aussi le cas de Fortnite où les gens peuvent se retrouver pour profiter de concerts virtuels d'artistes tels que Travis Scott, Marshmello ou Ariana Grande. «Meta» essaie de pousser le concept pour le démocratiser et habituer le grand public aux NFT ou à la VR.

Pour l'instant, ça reste frais, côté annonces et flou en ce qui concerne la direction que tout cela va prendre. On verra dans quelques années ce que ça va donner, si ça prend pour devenir le nouveau standard de l'Internet ou si c'est juste un buzz daté.

.Parlez-nous un peu plus de votre travail dans l'organisation de ces rencontres sportives électroniques en Algérie (Algérois). Où vous en êtes actuellement?

On avance plutôt bien. Malgré la pandémie mondiale, on a pu organiser nos championnats pendant les 2 dernières années en shiftant et en transformant notre façon de faire pour nous adapter à la nouvelle normalité qui nous est imposée. On a prouvé qu'une organisation mixte, avec une partie en ligne et une autre physique en présentielle, est possible en Algérie malgré les contraintes techniques de l'écosystème local. Les jeux vidéo en ligne et les réseaux sociaux nous permettent de maintenir une activité à distance sans faire prendre des risques à notre public. Contrairement aux sports classiques, qui nécessitent des stades et des infrastructures physiques, on a pu organiser les qualifications de nos championnats en ligne et faire se rassembler les meilleurs compétiteurs algériens en présentiel pour les finales en ayant un public limité ou qui suivait les rencontres via un streaming vidéo pour garantir une organisation aux normes sanitaires en vigueur. On est assez satisfait du résultat, et nos partenaires le sont aussi vu qu'ils nous suivent sur nos projets pour l'année 2022 et au-delà. On est en pleine préparation de la saison 2022 de nos compétitions et on invite toutes les personnes intéressées à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ou sur Discord) pour en savoir plus concernant nos futures activités ainsi que nos rencontres en sports électroniques.

Enfin, quels sont vos projets dans ce sens?

L'année 2022 risque d'être particulièrement intéressante et très passionnante en ce qui concerne le développement des sports électroniques en Algérie et on invite tous les Algériens et toutes les Algériennes qui souhaitent participer à ce développement à se rapprocher directement de l'organisation pour en savoir.