Les films hollywoodiens sont de retour aux salles de cinéma. L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger en partenariat avec MDciné convient le grand public, le lancement d'un programme de projections cinématographiques, afin de découvrir des nouveautés hollywoodiennes. Six films proposés avec la meilleur qualité de projection seront au menu, dont «Spider Man: No way home» «Hopper et le Hamster des ténèbres», «the batman», «Alerte rouge», «jujitsu kaisen o», «uncharted», «Maryy me» et» à partir de 20 jusqu'au 23 mars 2022, d'un moyen de trois par jours, au niveau de la salle Ibn Kheldoun et la salle de cinéma Sahel Cheraga. Ce retour des salles se déroule selon un protocole sanitaire strict: l'accès des cinéphiles est soumis à l'obligation de passe vaccinale, le port du masque et obligatoire dans les halls d'entrés ainsi que les salles pendant toute la durée du film. Respecter la distance sociale. La programmtion se déroule comme suit:

Salle de ibn khaldoun / Salle de cinéma sahel

Dimenche 20/03/2022

14h00: Jujutsu kaisen o / 14h00: Jujutsu kaisen o

16h00: Uncharted / 16h00: Merry Me

18h30: Spider Man: No Way home / 18h30: the batman

Lundi 21/03/2022

14h00: Alert rouge / 14h00: Alert rouge

16h00: Spider Man: No Way home / 16h00: Uncharted

19h00: the batman / 19h00: the batman

Mardi 22/03/2022

14h00: Jujutsu kaisen o / 14h00: Jujutsu kaisen o

16h30: Alert rouge / 16h30: Alert rouge

18h30: the batman / 18h30: Spider Man: No Way home

Mercredi 23/03/2022

14h00: Jujutsu kaisen / 14H00: Hopper et le hamster de ténèbres

16h00: Merry Me / 16h00: Uncharted

18h30: the batman / 18h30: the batman