Après la décision de réduire

le protocole sanitaire, L'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger, en partenariat avec MDciné ont le plaisir d'annoncer au grand public, le lancement d'un programme de projections cinématographiques, afin de découvrir des nouveautés hollywoodiennes. Quatre films proposés avec la meilleure qualité de projection seront au menu, dont»,

«Ron débloqué» et «famille addams2», «Halloween kills» «Venom2, à partir du 15 jusqu'au 22novembre 2021, au' moyen de trois à quatre séances par jour, au niveau de la salle Ibn Khaldoun et la salle de cinéma Sahel (Chéraga).

Au programme:

Lundi 15 novembre 2021

14h: Ron débloqué

16h30: Famille addams 2

19h00: Halloween kills

Mardi 16 novembre 2021

14h00: Ron débloqué

16h 30: Famille addams 2

19h00: Venom 2

Mercredi 17 novembre 2021

14h00: 2 Famille addams

17h 00:Ron débloqué

19h00: Halloween kills

Jeudi 18 novembre 2021

14h00: Famille addams 2

17h00:Venom2

19h00:Halloween kills

Vendredi:19 novembre 2021

15h00: Ron débloqué

17h30: Famille Addams2

19h30:Halloween kills

Samedi 20 novembre 2021

14h00: Famille Addams 2

16h00:Ron débloqué

18h00: Halloween kills

20h00: Venom 2

Dimanche 21novembre 2021

14h00:Halloween kills

16h 00: Venom2

19h:Famille Addams 2

Lundi 22 novembre 2021

14h00:Ron débloqué

16h30: Famille addams 2

19h00:Hallowen kills