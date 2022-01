Après la décision de réduire le protocole sanitaire, l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, en partenariat avec MDciné ont le plaisir d'annoncer au grand public, le lancement d'un programme de projections cinématographiques, afin de découvrir des nouveautés hollywoodiennes. Sept films proposés avec la meilleur qualité de projection seront au menu, dont «Sword art online» et «Spider man no way home» «Kings man» «Aya et la sorcière» «Matrix Resurrection» «355» et «Tous en scène» et ce, depuis le 14 janvier, jusqu'au 20 janvier 2022, au moyen de trois à quatre séances par jour, au niveau de la salle Ibn Khaldoun et la salle de cinéma Sahel Ch éraga.