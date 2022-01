Le ciné-débat du Réseau Wassila, en partenariat avec la cinémathèque d'Alger, vous convie à une projection débat du film «Les figures de l'ombre» de Theodore Melfi, sorti en 2017 et ce, ce samedi 8 janvier à 13h30. La cinémathèque d'Alger-Centre (26 rue Larbi- Ben M'hidi) est pour rappel, la première salle de répertoire du Centre algérien de la cinématographie. Elle a été ouverte en 1965, et a accueilli des centaines de cinéastes étrangers et algériens.