La compétition à laquelle participeront les cinquante Etats américains, sera diffusée sur NBC. Le projet avait été annoncé l'été dernier. Il se concrétisera l'an prochain. La première édition de l'American Song Contest, inspirée du concours Eurovision de la chanson, se tiendra en 2022, a annoncé l'Union européenne de radiotélévision dans un communiqué ce vendredi soir. La chaîne américaine NBC diffusera cette compétition, coproduite par Propagate et Universal Television Alternative Studio et chapeautée par le producteur exécutif de The Voice. Ce concours à la sauce américaine verra concourir, pour décrocher le titre de la «meilleure chanson originale», des artistes représentant les 50 Etats des Etats-Unis, cinq territoires associés et la capitale, Washington (district de Columbia). L'événement se déroulera en plusieurs temps: d'abord des tours qualificatifs, puis des demi-finales et une grande finale. Il n'a pas été précisé si le système de votes (avec les fameux «12 points») sera utilisé à l'American Song Contest, mais les résultats seront combinés à partir des suffrages du public et d'un jury de pros du monde musical. «L'American Song Contest allie l'esprit de compétition consistant à soutenir votre Etat à des performances épiques qui présenteront au public les cultures musicales qui fondent l'Amérique», avance Jenny Groom de NBC, citée dans le communiqué.