Le théâtre régional d'Oran «Abdelkader Alloula» ouvrira ses portes du 22 avril au 5 mai prochain pour accueillir des centaines d'enfants issus d'établissements scolaires implantés dans les zones d'ombre, a-t-on appris auprès de sa direction. Le programme initié dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine, en partenariat avec la direction de l'éducation locale et la direction de la culture, vise à faire découvrir le théâtre régional d'Oran (TRO), son histoire, et les métiers du 4ème art aux enfants des zones d'ombre. «Nous avons programmé une visite pédagogique pour ces enfants, qui auront la possibilité de découvrir le TRO et son histoire, ainsi que les différents métiers de la scène, avant d'apprécier un spectacle de marionnettes ou de clowns», a-t-on noté. Durant une dizaine de jours, le théâtre «Abdelkader Alloula» accueillera entre 130 et 150 enfants par jour, a précisé la même source, ajoutant que les pièces «Pinocchio» et «Sindbad», ainsi qu'un spectacle de clowns seront à l'affiche pour le plaisir de ces enfants. L'équipe technique du TRO sera disponible pour répondre aux questions de ces enfants, qui auront, par ailleurs, l'occasion de prendre des photos souvenirs avec l'équipe artistique, et visiter les coulisses du théâtre, a fait savoir la même source.