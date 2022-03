À l'instar de plusieurs autres éditeurs, ayant pignon sur rue, les éditions Koukou que dirige Arezki Ait-Larbi, promettent une bonne moisson en matière de nouveautés 2022 qui seront commercialisées pour la première fois lors de la vingt-cinquième édition du Salon international du livre d'Alger qui se tiendra du 24 au 31 mars prochain aux Pins maritimes.

Fidèle à sa ligne éditoriale spécialisée dans l'essai principalement, Koukou éditions réserve toutefois une place à la littérature puisque le prochain Sila sera l'occasion de la sortie d'un recueil de nouvelles de Pierre Amrouche. Ce dernier, fils de Jean El Mouhouv Amrouche, publie donc son premier livre en Algérie. Le recueil de nouvelles est intitulé: «Le chien de ta mère». Ce nouveau livre qui enrichit ainsi le catalogue des éditions Koukou, est préfacé par Tassadit Yacine, universitaire et auteure de nombreux livres. Concernant les thèmes abordés dans ces nouvelles, ils sont inspirés des longs séjours de l'auteur dans de nombreux pays africains.

Pierre Amrouche fait une plongée dans les mythes, les rites et l'oralité légendaire des peuples africains.

L'éditeur précise qu'à travers la fiction ancrée sur des savoirs ancestraux qui se transmettent entre initiés, on découvre toute la tendresse de l'auteur pour des pays, des peuples, un continent choisi comme repaire, loin des clichés coloniaux de l'homme blanc.

Ces nouvelles, ajoute-t-on, sont le produit de la vie «africaine» de l'auteur. Elles représentent la traduction esthétique d'une existence consacrée au continent dont elles portent la marque. «Sa vie, son action renouent peut-être avec le désir d'africanité de Jean Amrouche, son père, qui signifie paix et liberté pour son pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain arrosé par le sang des ancêtres, noirs et blancs, pour recouvrer leur dignité», ajoute-t-on. Il faut noter que Pierre Amrouche est né à Paris le 25 novembre 1948.

Expert international en art africain et en arts premiers, poète, photographe, il vit au Togo qui est sa principale source d'inspiration.

Un autre ouvrage, collectif, sera lancé par Koukou éditions lors du Sila. Il s'agit du livre intitulé: «Luniversité désacralisée» des auteurs Louisa Dris Ait Hamadouche, Fatma Oussedik et Khaoula Taleb Ibrahimi.

«La Kabylie en partage» est le titre d'un autre livre qui sortira lors du Sila chez le même éditeur. Cet ouvrage est un récit écrit par Dominique Martre qui a vécu en Kabylie dans les années 60.

D'autres titres de la même maison d'édition paraitront également à cette occasion. Il faut préciser que de nombreuses maisons d'édition ont prévu également la sortie de nouveaux livres lors de ce salon international, classé comme étant l'événement culturel le plus important en Algérie. C'est le cas de Casbah-éditions, Barzakh, Chihab, Tafat, La pensée, etc.