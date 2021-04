Dirigée par l'écrivain-journaliste Amar Ingrachen, la maison d'édition Frantz Fanon vient d'enrichir son catalogue avec plusieurs nouveaux livres édités récemment et qui relèvent de nom-breux genres.

Du roman aux Mémoires en passant par l'essai, les éditions Frantz Fanon ont su rebondir de fort belle manière après l'année de disette et de traversée du désert imposée par la pandémie de la Covid-19.

Plusieurs nouveaux romans viennent donc d'être édités par cette maison d'édition à l'instar de L'ombre d'un doute de Nadia Agsous, Dis-moi ton nom folie de Lynda Nawel Tebbani, Déflagration des sens de Karim Akkouche ainsi que Comme un nuage sur la route de Ali Mouzaoui, réalisateur célèbre et également écrivain. Ce dernier roman est consacré au poète kabyle ancien Si Mohand Ou Mhand dont la vie ne cesse d'inspirer écrivains et réalisateurs.

La même maison d'édition, et en dépit des difficultés financière énormes que vit le monde du livre pour une multitude de raisons dont la baisse des ventes, vient également de publier le deuxième tome des Mémoires de Saïd Sadi, ancien militant du Mouvement culturel berbère et ex-président du Rassemblement pour la culture et la démocratie.

Plusieurs nouveautés

L'ouvrage volumineux (plus de 500 pages) est intitulé: «La fierté comme viatique».

Saïd Sadi y raconte sa vie et son parcours de 1967 à 1987. Parmi les autres nouveautés mises en vente par les éditions Frantz Fanon ces dernières semaines, on peut citer l'essai de Lahouari Addi, intitulé: La crise du discours religieux musulman.

Les Editions Frantz Fanon reviennent avec De mémoire d'homme, une vie deux combats de Nadir Maârouf, L'agonisant de Hedia Salhi, Mouloud Mammeri, intellectuel enchanté, romancier désillusionné de Mohammed Yefsah, Mohammed Dib, le simorgh de Abdelaziz Amraoui...

La maison d'édition Frantz Fanon a déjà eu à prendre d'excellentes initiatives dans le monde de l'édition dont la plus importante et la plus audacieuse est incontestablement l'édition pour la première fois en Algérie des romans de Taos Amrouche.

La philosophiede Frantz Fanon

La même maison d'édition a été également derrière l'édition du pamphlet de Rachid Boudjedra intitulé Les contrebandiers de l'histoire ainsi que de son roman La dépossession.

Frantz Fanon a, aussi, réédité le roman Askuti en langue amazighe dont l'auteur n'est autre que Saïd Sadi ainsi que le roman, en tamazight aussi, de la regrettée Dihia Louiz, intitulé:

Ger igenni d tmurt et Le temps des grandes rumeurs de Amar Ingrachen. Fruit d'une rencontre entre deux passions, celle de créer et celle de partager,

«Frantz Fanon» est une entreprise d'édition, de diffusion et de distribution de livres. Créée en 2014 par Amar Ingrachen, journaliste, écrivain et chercheur et Sarah Slimani, universitaire et chercheur en littérature francophone et comparée, la maison d'édition Frantz Fanon est ouverte à toutes les sensibilités artistiques, politiques et philosophiques en phase avec la modernité et l'émancipation humaniste du monde.«Le choix du nom de Frantz Fanon, qui s'est fait avec l'aimable autorisation d'Olivier Fanon, héritier de l'auteur de Les damnés de la terre, procède de la nature même de notre vision du monde qui se situe à cheval sur la réflexion et l'action, notions philosophiques majeures dont Frantz Fanon représente, à travers ses écrits et son parcours intellectuel, la magistrale synthèse», explique Amar Ingrachen. Ce dernier mérite tous les encouragements car la citation: «L'homme qu'il faut à la place qu'il faut» s'applique parfaitement à lui.