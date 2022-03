Visiter le Salon du livre sans faire une longue halte au stand des Éitions Casbah est une erreur à ne pas commettre. Car il s'agit d'un éditeur qui propose une variété de livres qu'on ne peut trouver ailleurs. Casbah éditions, pour rappel, est l'une des plus anciennes maisons d'édition algérienne, la plus prolifique également.

Son catalogue est tellement riche qu'il faudrait des jours entiers pour s'y pencher et s'en imprégner. Pour cette nouvelle édition du Sila, Casbah éditions est restée fidèle à sa méthode de travail consistant à offrir toujours plus et mieux à ses lecteurs.

Des dizaines de nouveautés ont ainsi été éditées à cette occasion.

Plusieurs genres de livres

Et comme il est également de tradition chez Casbah éditions, les livres en question relèvent de plusieurs genres. On y trouve des romans, des recueils de nouvelles, des essais, des biographies, des autobiographies, des romans autobiographiques, etc. Sur place, Anissa Ameziane, directrice de l'édition de Casbah éditions est au four et au moulin. Elle veille au grain. Elle tient comme d'habitude à avoir le regard sur tout afin d'être à la hauteur des attentes des visiteurs car une maison d'édition de la trempe de Casbah éditions n'a presque pas le droit à l'erreur.

À commencer par le respect du calendrier des ventes-dédicaces judicieusement tracé et rendu public à l'avance avec une moyenne de quatre auteurs par jour. C'est la première fois que Casbah éditions participe au Sila en l'absence de l'un de ses piliers, à savoir le regretté écrivain Mouloud Achour, décédé le 24 décembre 2020.

Un portrait énorme du regretté est dressé à l'intérieur du stand de Casbah éditions en guise d'hommage à un homme jovial, serviable, disponible et bosseur, qui a énormément contribué à l'éclosion de cette maison d'édition.

Des nouveautés au catalogue

Pour cette édition du Sila et après deux années d'absence, Casbah éditions propose de nombreux livres qui ne manqueront pas d'attirer l'attention des lecteurs, à commencer par «L'amour au temps des scélérats» de Anouar Benmalek.

Parmi les nouveautés de Casbah, éditées à l'occasion du Sila, on peut aussi citer «M'hamed Issiakhem, ma main au feu...portrait à l'encre» de Benamar Médiène, «Tu es plus belle que tes geôliers» de Jamila Rahal, «Des rêves à leur portée» de Lynda Chouiten, «La génération du môle d'Alger» de Lydia Haddag,

«Quand les dunes chantaient Dâssine» de Amèle El Mahdi, mais aussi «La question kabyle dans le nationalisme

algérien».

D'autres livres fraîchement sortis peuvent être achetés sur place, au stand de Casbah éditions où l'on peut trouver les livres anciens de cette même maison d'édition dont les autobiographies de dizaines de personnalités nationales.

Dimanche passé, c'était le grand rush sur le stand Casbah où Anouar Benmalek, Daho Ould Kablia et Mustapha Maâoui ont dédicacé leurs livres dans une ambiance festive en présence d'Abderrahmane Ali Bey, qui ne rate aucun rendez-vous avec le livre, faut-il le rappeler.

Le programme des ventes-dédicaces au stand Casbah se poursuivra avec d'autres écrivains dont Djilali Khellas, Malika Chitour Daoudi, Mimoun Ayer, Lynda Chouiten, Benaouda Lebdai, Bahia Rachedi, Nadjib Stambouli, Hocine Maghlaoui, Akli Tadjer, etc.