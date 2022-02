L'accès aux stands sera gratuit! C'est que vient de décider le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, à la veille du 25e Sila (Salon international du livre) qui se déroulera entre le 24 et le 31 mars prochain, à la Safex (Société algérienne des foires et des exportations) à Alger. C'est là un geste fort du président de la République envers les éditeurs algériens, qui ont été durement impactés par la pandémie de Covid-19. Une épidémie qui a d'ailleurs contraint le plus grand événement culturel du pays, qu'est le Sila, à une absence de deux ans. La décision du président, qui épargne aux éditeurs toutes les taxes pour tenir leurs stands, à la faveur de ce Sila est fortement saluée par les acteurs du livre. Cette reconnaissance, unanimement exprimée par les professionnels du livre, a été rappelée par Mohamed Iguerb, commissaire du Sila, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale d'Alger Chaîne 3, dans l'émission «l'invité du direct» animée par Souhila El Hachemi. L'on croit savoir que les éditeurs auront droit à la gratuité pour une surface d'exposition de15m2. Une largesse qui ne peut que satisfaire le Syndicat national des éditeurs du livre, qui a appelé à «davantage de soutien» aux professionnels du livre et plus généralement aux exposants du Sila, se disant en faveur de la «gratuité des stands pour l'édition 2022, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays, en signe d'aide aux éditeurs et aux lecteurs». Mohamed Iguerb juge également que le fait de programmer la tenue du Sila au mois de mars, au lieu du mois d'octobre, est un gage de bonne volonté des autorités, qui tiennent à venir en aide aux éditeurs, dont l'activité a été lourdement impactée par la crise sanitaire. Notons que lors de son intervention sur les ondes de la Radio algérienne Chaîne 3, Mohamed Iguerb a évoqué un dispositif sanitaire préconisant les gestes barrières, le port du masque, l'usage du gel hydro-alcoolique. Ce qui ne peut que satisfaire l'attente des éditeurs qui ont plaidé en faveur d'«un allègement sensé et rationnel des dispositions sanitaires en vigueur dans les manifestations culturelles et, par conséquent, ne pas se limiter au pass vaccinal, mais tout en se pliant à toutes les conditions sanitaires strictes observées et permettant aux visiteurs d'affluer dans des conditions sanitaires saines et sûres». Rappelons qu'en décembre dernier, les organisateurs du Sila, en particulier le commissariat du salon, avaient prévu des réductions des tarifs de location des stands. Des mesures d'accompagnement au profit des éditeurs algériens et étrangers devant participer au 25e Salon international du livre d'Alger (Sila), prévu du 24 au 31 mars 2022, avaient, en effet, été annoncées par le commissariat du salon qui prévoyait alors, des réductions sur les tarifs de location des stands. «Cette réduction, décidée par la ministre de la Culture et des Arts, représente un tiers (33%) pour les éditeurs algériens qui auront à «payer 4 000 DA pour le mètre carré (m²) au lieu de 6 000 DA», précise le commissariat du Sila. «Les éditeurs étrangers, quant à eux, bénéficieront également de cette remise sur la location des stands, passant de «140 à 110 USD», soit une réduction de plus de 20%.», poursuivait la même source, tout en soulignant:

