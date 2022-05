Grand moment académique, scientifique et de débat, demain à l'Université d'Alger3. Cette auguste institution organise un grandiose hommage au professeur Mohamed Reda Mezoui ainsi que le lancement de son recueil «Un nouveau paradigme de la communication politique entre gouvernants et gouvernés, pour une Algérie prospère». La salle Nelson Mandela de la faculté des sciences des médias et de la communication abritera cet événement qui rassemblera le gratin du monde académique, politique ainsi que celui de la communication. Conscient du pouvoir que procurent l'information et son corollaire la communication, il nous livre un kit complet, le diagnostic de la communication politique. Le professeur Mezoui fait en quelque sorte un bilan de la problématique de la communication politique entre gouvernants et gouvernés en Algérie et propose des solutions concrètes à mettre en place pour asseoir un nouveau paradigme plus adapté aux exigences du nouvel ordre mondial de l'information. Pour cela, il propose une action basée sur cinq grands axes. - Le premiers axe est une démarche claire et partagée qui vise le renouveau dans la communication politique entre gouvernants et gouvernés, en prenant en compte des analyses et des études sociales et études d'opinions.- le deuxième axe concernera la gouvernance qui va structurer la communication politique en faisant appel aux spécialistes et experts de la communication et de l'information.- le troisième est lié au développement du marketing politique afin de mobiliser la diplomatie au service de la performance économique du pays.

Dans le quatrième axe, le professeur Mezoui se propose de mobiliser l'intelligence autour des grands enjeux du Développement durable. L'optimisation de l'usage de ressources naturelles qui se raréfient, la modification des modes de consommation et de production, l'innovation, la maîtrise de la technologie, le développement du numérique...sont de grandes batailles à gagner d'ici 2030, et qui font appel à la mobilisation de l'opinion publique que la communication politique est appelée à promouvoir. Il s'agit d'identifier de nouvelles batailles qui donnent un «sens» à la communication politique entre gouvernants et gouvernés. Enfin, le dernier axe de cette action se penchera sur le développement de la communication d'influence aux niveaux régional et international. À travers cet axe, les spécialistes en communication d'influence, mobilisés ont leur savoir-faire pour tracer le plan de déploiement de la communication d'influence à l'international, en identifiant de prime abord, les grandes priorités, en restructurant les relations avec les partenaires stratégiques, et en développant une coopération positive qui aide à l'émergence de nouveaux projets d'intégration régionale, prioritairement, dans les trois domaines stratégiques «eau, energie, agriculture».

Le développement de cette communication permettra à l'Algérie de gagner en notoriété, de promouvoir son image à l'international et surtout, de développer son économie.. Le contexte se prête merveilleusement bien au moment où l'Algérie fait face à une guerre médiatique féroce. Il s'agit là d'un grand chantier de la communication que nous propose le professeur Mezoui. Sera-t-il entendu? C'est là où réside toute la question.