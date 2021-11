Les Champions algériens des Jeux électroniques étaient présents, samedi dernier, à Alger, lors de Dzair Battle Super pour le titre de l'année 2021. En effet, samedi 06 octobre 2021, les meilleurs cyber-athlètes algériens se sont retrouvés à l'occasion du Dzair Battle Super, compétition sur invitation organisée par EsportDZ à l'espace The Address au centre commercial Mohammadia Mall. Une rencontre sportive qui a regroupé durant une journée entière les meilleurs compétiteurs du pays sur différentes disciplines numériques. Durant la journée complète, les compétiteurs qualifiés se sont affrontés pour le titre de Champions algériens de l'année sur le Football PES 2021, Tekken 7, Guilty Gear Strive et Street Fighter V. Parmi ceux-là, il y a eu la participation de compétiteurs internationaux tel que l'athlète algérien KX Khiro, Double Champion en titre de la région Afrique sur le jeu Street Fighter V, ou Edriss finaliste de la compétition Intel World Series organisée en marge des Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Yacine Tahari, General Manager de EsportDZ qui organise cette rencontre a déclaré que «c'était un plaisir pour nous d'organiser pour la 5ème année consécutive la finale de ce championnat local dédié aux sports électroniques. Les participants ont répondu présent en nombre et nous avons pu assister à de beaux matchs par nos Champions algériens qui se sont démarqués lors de cette compétition.». Il ajoute que «malgré la pandémie du Covid, nous n'avons pas freiné nos activités et nous commençons à travailler dès maintenant sur l'édition 2022 du championnat.» Toutes les rencontres ont été organisées à huis clos afin de garantir les conditions sanitaires optimum pour les participants. Lancé en octobre 2016, Dzair Battle est un format de compétitions régulières organisées par eSportDZ dans le but de développer la pratique des loisirs numériques sportifs en Algérie. Spécialisée dans les sports électroniques de combat tels que Street Fighter, Tekken, The King of Fighters, Super Smash Bros., ou Brawlhalla, Dzair Battle s'adresse à tous les publics quels que soient leurs origines, âges, genres ou catégories sociales. Ces compétitions régulières sont ouvertes à tous les publics, qui peuvent non seulement participer en tant que compétiteur, mais aussi en tant que membre actif de la communauté en participant à l'organisation ou en simples spectateurs. Dzair Battle est un projet totalement social et indépendant. Dzair Battle n'est lié à aucune entreprise ou marque son organisation qui est en adéquation avec les valeurs de la communauté locale.