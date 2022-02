En effet, aux côtés de deux films algériens, à savoir «La dernière marche» de Mohamed Nadjib Lamraoui et «Chebchak marikane» de Amal Blidi, des courts métrages arabes et occidentaux vont être en lice pour remporter une dizaine de prix. En fait, de nombreux courts métrages issus du monde entier vont prendre part à la deuxième édition de ce festival.

On notera les pays suivants: Arabie saoudite, Italie, Brésil, Ukraine, Égypte, Allemagne, Palestine, Syrie, Irak, Portugal, Suisse, Tunisie, Chine et Iran. Les réalisateurs vont concourir pour les prix suivants: Meilleur court métrage, Meilleur réalisateur, Meilleur scenario, Meilleure image, Meilleure interprétation masculine et féminine et enfin, le Prix spécial du jury.

Plusieurs invités prendront part à cet événement, que ce soit du monde de l'art, du cinéma, de la télévision et de la littérature. Rappelons que le festival international du film d'Imedghassen (IFF) est un événement international annuel. Il a été fondé en 2019. Il est organisé par la Coopérative culturelle El Lemssa, accréditée par le ministère de la Culture et des Arts en Algérie. Il se tient périodiquement chaque année dans ia wilaya de Batna.

L'événement dédié au cinéma permettra d'entrer en lice de nombreux films courts, en plus de la projection de longs métrages hors compétition, nonobstant des projections en plein air ainsi que l'organisation d'ateliers dédiés à l'écriture et la réalisation cinématographique.

Cinéma et tourisme

Ce festival comprend, aussi, un volet touristique puisque des sorties sur les lieux les plus célèbres de notre patrimoine sont prévus également.

La manifestation tire, en effet, son nom du mausolée numide Imedghassen, situé dans la région. Imedghassen est un mausolée berbère datant du IIIe siècle av. J.-C.. Il est situé dans les Aurès, sur les terres de la commune de Bomia, dans la wilaya de Batna. C'est un dôme géant et c'est le plus ancien mausolée royal conservé en Afrique du Nord, selon les historiens médiévaux, son nom est dérivé du roi de Numidie. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

La Coopérative culturelle El-Lemssa est un organisme culturel agréé par le ministère algérien de la Culture et des Arts. Fondée en 2012, elle pratique des activités culturelles (représentations cinématographiques et théâtrales, organisation d'événements, de festivals et de rencontres culturelles, dispense de formations dans divers arts, échanges culturels et artistiques) qui visent à revitaliser le mouvement culturel à l'intérieur et à l'extérieur du pays. A noter que «le festival réunira les meilleurs jurys internationaux et des stars de cinéma internationales.» affirment les organisateurs qui indiquent que «Les meilleurs films internationaux et nationaux seront sélectionnés au festival, et nous garantirons des oeuvres cinématographiques majeures»;

Malika Belbey, l'invité d'honneur

À propos du programme, ce dernier sera «diversifié» nous promet-on avec au menu, des projections de films, débats et séminaires, en sus des manifestations touristiques, des soirées et fêtes artistiques...S'agissant des prix, les lauréats recevront des «chèques certifiés ainsi que de précieux certificats du festival» note ce dernier, qui, pour info, a reçu cette année plus de 2283 films pour participer à la deuxième édition du Festival international du film d'Imedghassen, issus de 109 pays à travers le monde, et ce, depuis le 1er septembre au 31 décembre, dernier délai de réception des films. Si la liste des membres du jury n'a pas été encore dévoilée, l'on sait, d'ores et déjà, que la belle et talentueuse comédienne Malika Belbey sera l'invité d'honneur à cette seconde édition du Festival international du film d'Imedghassen.

Un festival où le glamour s'invite aussi chaque soir sur le tapis rouge qui amène les spectateurs à entrer dans l'antre magique du 7eme art, qu'est la cinémathèque de la ville.

Un festival qui promet encore une fois bien des surprises et davantage d'émotion.

À ne pas manquer. Un événement qui permettra aussi de faire rayonner sous le signe du 7 eme art et de l'image, la ville de Batna et enfin, fêter comme il se doit le court métrage, un format qui a été souvent négligé, alors qu'il constitue un genre à part entière dans la nébuleuse cinématographique.

Un genre à défendre et qui mérite plus de considération et davantage de place dans n'importe quel pays et festival de cinéma.