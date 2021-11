Durant tout le week-end, les jeunes du village Taksebt, localité pied dans l'eau, située sur les côtes de Tigzirt, ont travaillé durant le week-end pour poursuivre la tâche de relookage de leur beau hameau. C'est la troisième ancienne maison traditionnelle encore debout qui a été retravaillée par des équipes de spécialistes, pour enrichir ainsi un patrimoine déjà assez riche. Un patrimoine fait d'anciennes maisons, de vieilles fontaines et surtout de monuments historiques remontant aux époques anciennes, notamment l'Antiquité. À vendredi donc, c'était la fête à Taksebt. Les jeunes étaient fiers d'avoir restauré une belle maison qui témoigne encore de leurs ancêtres.

Située à seulement trois kilomètres de la ville antique, la localité est aussi riche en sites antiques et vestiges de l'Antiquité. Etant limitrophe de l'antique Omnium, le village a vécu, en effet, pleinement les périodes phénicienne, vandale, byzantine et surtout romaine. Des monuments et sites témoignent encore de cette période marquée par des guerres et des conflits entre les autochtones et les armées de Rome. Mais, hélas, cette richesse historique ne profite encore pas à ce village. Aucun pont n'a été construit avec la ville de Tigzirt pour permettre aux touristes de découvrir ce trésor de l'Antiquité. Malgré les efforts, les associations, fort nombreuses qui y travaillent, locales au niveau de la commune, n'ont rien pu faire pour réussir à joindre cette richesse à l'activité touristique. Certains préconisent de mettre sur pied un comité chargé de gérer la saison estivale. Il sera constitué de comités de villages, d'associations, de l'APC, de la direction du tourisme et des responsables de sites historiques. Ce travail collectif, permettra, en effet, de collaborer pour l'émergence de nouvelles idées afin d'enrichir le tourisme au niveau local ou plutôt lui restituer toute sa richesse.

Cependant, Taksebt n'est pas seulement riche de ces vestiges de la présence romaine. Bien au contraire, cette localité est, en elle-même, un musée d'histoire ancienne. Des lieux témoignant encore de l'activité des populations autochtones qui sont réparties à proximité du village, à l'instar d'un lieu connu sous le nom de Djellahem qui se dresse pour témoigner de la richesse de la vie des anciens. Le lieu pourrait constituer une source de rentes s'il venait à être intégré dans l'activité touristique globale de Tigzirt. À Taksebt, il se trouve encore des silos utilisés par les populations locales pour conserver des denrées alimentaires. Leur caractère collectif et leur grand volume leur procure une stature de vestige et de patrimoine. Le mouvement associatif local a également eu le mérite de protéger ces vestiges des ancêtres.