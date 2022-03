Parmi les nouveautés en langue amazighe ayant le plus retenu l'attention au Sila, il y a la traduction de l'un des meilleurs livres du célèbre écrivain universel Gibran Khalil Gibran, «Les ailes brisées». Cette oeuvre immortelle a été traduite par l'écrivain et traducteur Youcef Achouri, auteur de trois autres livres dans la même langue et membre très actif de l'association culturelle «Numidia» d'Oran. Présent au Sila, Youcef Achouri a dédicacé son livre au stand des Editions Imtidad, au pavillon central.

Un éditeur qui a publié de nombreux livres dans la langue chère à Mouloud Mammeri ces derniers temps. Youcef Achouri a été agréablement surpris par l'écho positif obtenu par son livre auprès des visiteurs du Sila. Il nous a confié que le projet de traduire ce livre de Gibran Khalil Gibran, il le nourrit depuis plus de vingt ans. Mais pour plusieurs raisons, le projet n'a pu être finalisé que la fin de l'année 2021.

L'ouvrage a été édité le 12 janvier dernier à l'occasion de la fête de Yennayer, ajoute Youcef Achouri. Pourquoi avoir choisi cet auteur? «J'ai choisi Gibran Khalil Gibran pour ses idées, les idées qu'il défend, celles inhérentes à l'émancipation, à l'égalité, à la justice, etc.», nous répond-il. En effet, Youcef Achouri nous a confié que Gibran Khalil Gibran est l'un de ses écrivains préférés et l'un de ceux qui l'inspirent le plus. Certes, le style d'écriture de Gibran Khalil Gibran subjugue notre interlocuteur, mais, insiste-t-il, le choix de traduire ce livre est motivé plus par les idées qu'il développe et les positions qu'il y défend. Il y a lieu de rappeler que «Les ailes brisées» de Gibran Khalil Gibran est un roman d'amour qui met en scène une idylle entre le narrateur et Salma. Ces derniers sont des Libanais habitant à Beyrouth. Comme dans toute histoire d'amour, ils projettent de convoler en justes noces. Mais...

Il y a presque toujours un «mais» dans les histoires d'amour.

L'argent s'en mêle. Il y a lieu de rappeler qu'il s'agit du deuxième livre de Gibran Khalil Gibran à avoir été traduit en langue amazighe après «Le prophète».

Il existe, d'ailleurs, deux traductions du «Prophète» en tamazight, celle de Farid Abache et celle de Hocine Louni.

De nombreux romans universels ont été traduits ces dernières années en tamazight à l'instar de «l'Etranger» d'Albert Camus, «Le vieil homme et la mer» d'Hemingway, «Tom Sayer» de Mark Twain, «Les Mille et Une Nuits», «Nedjma» de Kateb Yacine, «La ferme des animaux» de George Orwell, «Le petit prince» de Saint-Exupéry, «L'alchimiste», «Alice au pays des merveilles», etc.